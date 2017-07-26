Нурмагомедов: Буду готов драться к концу осени
Непобежденный российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Тони Фергюсоном, который произойдет осенью, передает RT.
В конце июля российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов начинает подготовку к новому бою, который должен состояться этой осенью. Сам он заявил, что хочет выйти на ринг в начале ноября, чтобы иметь на подготовку к поединку с Тони Фергюсоном не менее 100 дней. Первые две попытки выяснить отношения с американцем успехом не увенчались. В апреле 2016-го
«Уже приступил к тренировкам в полную силу. Теперь необходимо только усердно работать. Сейчас отправляюсь на сборы в Дагестан, где буду заниматься
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