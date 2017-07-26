Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30503505/
26 июля 2017, 21:59 | Летние: Единоборства | Газета.Ру

Нурмагомедов: Буду готов драться к концу осени

Непобежденный российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Тони Фергюсоном, который произойдет осенью, передает RT.

В конце июля российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов начинает подготовку к новому бою, который должен состояться этой осенью. Сам он заявил, что хочет выйти на ринг в начале ноября, чтобы иметь на подготовку к поединку с Тони Фергюсоном не менее 100 дней. Первые две попытки выяснить отношения с американцем успехом не увенчались. В апреле 2016-го из-за травмы вынужден был сняться американец, а в марте этого года у Хабиба возникли проблемы с почками из-за резкой сгонки веса.

«Уже приступил к тренировкам в полную силу. Теперь необходимо только усердно работать. Сейчас отправляюсь на сборы в Дагестан, где буду заниматься полтора-два месяца. Потом на такой же срок улечу в США. Буду готов драться к концу осени», — сказал он.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости