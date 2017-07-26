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26 июля 2017, 18:09 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Нурмагомедов: Попросил UFC, чтобы бой с Фергюсоном был 4 ноября

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов сообщил, что хочет драться с Тони Фергюсоном 4 ноября, чтобы иметь достаточно времени для подготовки.

«Я попросил UFC, чтобы бой был 4 ноября. Сначала мне предлагали бой 7 октября, но я не мог согласиться. Я хочу хорошо подготовиться и не хочу рисковать своим телом. Не хочу повторить прошлую ошибку и давить на организм. Я должен заботиться о здоровье, что и делаю последние четыре месяца. А теперь мне требуется хотя бы 100 дней тяжёлой работы, чтобы вернуть телу форму для боёв», — цитирует Нурмагомедова RT.
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