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25 июля 2017, 16:32 | Летние: Единоборства | Vesti.kz

Казахстанский «двойник» Конора МакГрегора устроил пранк в США

Казахстанский видеоблогер Ислам Бадургов устроил пранк в США, притворившись ирландским бойцом смешанных единоборств Конором МакГрегором, передает корреспондент Vesti.kz.

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Для этого Бадургов существенно поработал над гримом. Блогер скопировал татуировки МакГрегора и немного «изменил» уши, а затем прокатился по Лос-Анджелесу. Попадавшиеся на пути американцы не почувствовали подвоха — они принимали Бадургова за знаменитого бойца и делали с ним селфи, а некоторые еще и кричали от восторга.

26-летний Бадургов постоянно проживает в Астане. На его YouTube-канал о воркауте на данный момент подписаны больше 156 тысяч человек, а видео с пранком МакГрегора за два часа набрало уже свыше 53 тысяч просмотров.

Стоит отметить, что пранки с «двойниками» спортивных звезд популярны в интернете. Например, так прохожих разыгрывали ненастоящие футболисты Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар, Роберт Левандовски и другие.

Добавим, что МакГрегор следующий бой проведет 26 августа, а его соперником станет американский боксер Флойд Мейвезер (49−0, 26 КО). Поединок пройдет по правилам бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.
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