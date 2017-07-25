Казахстанский «двойник» Конора МакГрегора устроил пранк в США
Казахстанский видеоблогер Ислам Бадургов устроил пранк в США, притворившись ирландским бойцом смешанных единоборств Конором МакГрегором, передает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Для этого Бадургов существенно поработал над гримом. Блогер скопировал татуировки МакГрегора и немного «изменил» уши, а затем прокатился по
26-летний Бадургов постоянно проживает в Астане. На его
Стоит отметить, что пранки с «двойниками» спортивных звезд популярны в интернете. Например, так прохожих разыгрывали ненастоящие футболисты Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар, Роберт Левандовски и другие.
Добавим, что МакГрегор следующий бой проведет 26 августа, а его соперником станет американский боксер Флойд Мейвезер (49−0, 26 КО). Поединок пройдет по правилам бокса на арене
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