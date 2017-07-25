Казахстанский «двойник» Конора МакГрегора устроил пранк в США

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Для этого Бадургов существенно поработал над гримом. Блогер скопировал татуировки МакГрегора и немного «изменил» уши, а затем прокатился по Лос-Анджелесу. Попадавшиеся на пути американцы не почувствовали подвоха — они принимали Бадургова за знаменитого бойца и делали с ним селфи, а некоторые еще и кричали от восторга.

26-летний Бадургов постоянно проживает в Астане. На его YouTube-канал о воркауте на данный момент подписаны больше 156 тысяч человек, а видео с пранком МакГрегора за два часа набрало уже свыше 53 тысяч просмотров.

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Стоит отметить, что пранки с «двойниками» спортивных звезд популярны в интернете. Например, так прохожих разыгрывали ненастоящие футболисты Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар, Роберт Левандовски и другие.

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