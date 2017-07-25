Емельяненко вернется в ММА не раньше осени

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Ровно месяц прошел с дебютного боя российской легенды смешанных единоборств Федора Емельяненко в организации Bellator — 24 июня в Нью-Йорке 40-летний спортсмен бился с на тот момент 38-летним американцем Мэттом Митрионом.

К июньской встрече россиянин подходил с пятиматчевой победной серией в активе: начиная с ноября 2011 года (Федор, напомним, брал трехгодичную паузу в карьере) Последний Император выиграл у Джеффа Монсона (США), Сатоси Исии (Япония), Джайдипа Сингха (Индия), а также бразильцев Педру Риззу и Фабио Мальдонадо.

При этом в своем последнем поединке на территории Штатов — против американца Дэна Хендерсона в 2011-м — Емельяненко уступил техническим нокаутом в первом раунде.

Еще хуже для россиянина все сложилось во встрече против Митриона:

уже на второй минуте боя соперники разменялись мощными попаданиями, синхронно упав на настил, однако Мэтт сумел подняться на ноги быстрее Емельяненко и легко добил лежачего оппонента серией разящих ударов.

По завершении того поединка Федор заявил, что не думает о сиюминутном завершении карьеры.

«Чувствую себя хорошо. Осмотр врачей прошел. Все нормально.

Буду ли я продолжать карьеру? Конечно, я же боец, — сказал он журналистам.

Также россиянин заявил о желании провести реванш против Митриона (сам Мэтт позднее, правда, воспринял данную идея без особого энтузиазма).

«Вернуться в США для реванша с Митрионом? Можно бы, хотел бы. Потому что движение прошло обоюдное, и Мэтт чуть раньше поднялся.

Я бы готовился к реваншу так же с моими тренерами. Считаю, что в тренировочном процессе я выложился на 100%, — отметил Федор.

Решение спортсмена продолжить выступления поддержал и вице-премьер страны Виталий Мутко.

«Емельяненко — это Последний Император, выдающийся спортсмен. Вопрос возвращения в профессиональный спорт в таком возрасте — личный выбор. Поражение не уменьшает его заслуг, Федор — великий спортсмен, не каждому дано так привести себя в порядок.

Бывает такое, что эпоха уходит, что тут сделаешь.

Но Федя — просто выдающийся спортсмен, и мы его поддерживали, поддерживаем и будем всегда поддерживать. Это его выбор — он пытается выступать на большом уровне, — передает слова Мутко «Р-Спорт».

Стоит отметить, что контракт Емельяненко с Bellator был подписан не только на встречу с Митрионом, а на несколько поединков — и.

Федор, скорее всего, еще как минимум два раза выйдет в ринг под эгидой знаменитого промоушена.

В то же время некоторые эксперты подчеркивают, что больше драться с «природными» тяжеловесами он не будет — вероятно, что соперниками россиянина по следующим матчам станут изначальные полутяжеловесы, которые ради поединка с Последним Императором поднимутся в весовой категории, и им будет сложнее пробивать Емельяненко.

На данный момент нет официальной информации, когда и с кем свой следующий бой проведет Федор — в конце июня появились разговоры, что.

врачи запретили спортсмену выходить в ринг не менее трех месяцев, так что ждать возвращения россиянина на настил раньше осени, когда ему стукнет уже 41 год, видимо, не стоит.

Одним из вероятных противников Емельяненко по следующей встрече принято считать 40-летнего американца Чела Соннена, победившего бразильца Вандерлея Силву в рамках того же турнира в Нью-Йорке, на котором Федор проиграл Митриону.

«Я заставил Тито Ортиса сдаться менее чем через минуту, — сказал в тот вечер представитель США. — Я вышвырнул с этого ринга Вандерлея Силву в главном бою турнира.

И теперь я иду за тобой, Федор, мне нужна только одна попытка.

Ранее Соннен уже «напрашивался» на поединок с Последним Императором, предложив свою кандидатуру на замену все тому же Митриону (изначально бой между Мэттом и Федором должен был состояться в феврале, однако из-за болезни американца был перенесен), но получил отказ.

Скептично настроен относительно матча с Челом россиянин, похоже, и на этот раз — по мнению, Емельяненко, Соннен совсем не подходит ему по весовой категории (в ходе своей карьеры американец выступал в среднем весе и в полутяжах).

О желании сразиться с россиянином заявил также 38-летний американец Фрэнк Мир, однако и это предложение пока что не получило официально продолжения.

Добавим, что с момента поражения от Митриона в СМИ возникли сразу две неприятные темы, касающиеся великого спортсмена, каждая из которых, забегая вперед, оказалась неправдой.

Изначально бойца во всеуслышание обвинили в применении допинга — сделал это чемпион UFC Майкл Биспинг.

Англичанин заявил, что Федор не просто так столь плохо выступает на просторах США — происходит это якобы из-за наличия в Штатах более жесткой системы проверок на наличие в организме запрещенных веществ.

«Причина для плохих выступлений Емельяненко тут очень простая. Стероиды — из-за них проигрывают парни, пришедшие из Pride (Федор большое количество боев провел именно под эгидой этой организации — “Газета.Ru”). Я слышал от третьих лиц, что там их прием поощрялся. Там не было допинг-тестов, и они хотели, чтобы бойцы принимали стероиды и шоу было более привлекательным для японской аудитории. А в Америке бойцов начали проверять, и они перестали принимать допинг. Я не говорю наверняка, что Федор их принимал, но все знаки указывают на это. Каждый раз он не слишком хорошо выступает в Америке», — приводит слова Биспинга MMA Mania.

Заявление британца, впрочем, не вызвало поддержки в обществе ММА: за россиянина заступились практически все, не усомнившись в честности спортсмена, и история в итоге никак не отразил на идеальной репутации Федора.

А уже в июле в прессе появились слухи о планах Емельяненко сняться вместе с депутатом Госдумы Виталием Милоновым в фильме «Ложь Матильды», документальной ленте, посвященной императору Николаю II.

Опровергли, однако, и эту информацию.

«В СМИ появились слухи, что Федор будет принимать участие в съемочном процессе. Эта информация ложная. С Федором никто не вел переговоров, и тем более он не давал своего согласия на участие в съемках», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Емельяненко.

На данный момент в активе Последнего Императора 41 бой в смешанных единоборствах и 36 побед.