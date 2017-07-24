Главный тренер сборной ММА Капшай: Социум бойцов должен быть полезен стране

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— Геннадий Павлович, чем текущие сборы отличаются от предыдущих?

— Текущие сборы проходят на спортивной базе Министерства спорта ФГБУ «ТЦСПСКР «Крымский» в Алуште. Тут очень хорошие тренировочные условия, спортивные объекты в прекрасном состоянии, стадион для проведения беговых дисциплин, атлетический зал, зал борьбы на шесть ковров, специально отведено место в виде кемпа с рингами и мешками. Здесь созданы лучшие условия для работы и проживания, хорошее обслуживание и питание. Мы не первый раз проводим сборы в Крыму и хочу отметить, что с каждым годом уровень места проведения улучшается.

— У Вас очень много новых спортсменов?

— Да, достаточно большая площадь базы дала возможность ребятам из многих регионов присутствовать на сборах. Сейчас у нас на базе около 80 спортсменов из Москвы и области, Санкт-Петербурга, хабаровские, красноярские, омские, ханты-мансийские, ростовские, краснодарские, также сюда приехали местные ребята из Симферополя, Севастополя, Ялты и Судака. Со спортсменами работают четыре тренера с огромным опытом и пониманием дела.

— Состав сборной сильно изменился?

— В этот году у нас состав национальной команды обновился полностью. Кто-то ушел в профессионалы, кто-то прошел отбор на чемпионате России, куда отбираются очень серьезные бойцы. Например, в этом году в весе до 70 кг из трех участвующих чемпионов мира ни один не прошел в сборную. Конкуренция на чемпионате России растет, эта тенденция радует и говорит о динамике развития ММА, как вида спорта.

— Это сбор — первый после чемпионата России. И какая задача сейчас стоит перед тренерами?

— В этом году у нас длинный двадцатидневный летний сбор, состоящий из пяти трехдневных микроциклов. Это — стартовый этап, формирующий команду. Меня порадовал уровень — это универсальные ребята, одинаково сильные и в «ударке», и в борьбе, с очень высокой технической подготовкой, не зря это первые и вторые номера. Основная наша работа с ними сейчас — разбираем школу, элементы, загружаем ребят на борцовской, атлетической или беговой подготовке, подправляем. На текущий момент перед тренерским составом нет задачи выводить кого-то на пик формы, поднимать функционал. Задача — подвести всех примерно к средней форме. После сборов они разъедутся по своим клубам готовиться к следующим стартам, до следующих сборов, которые мы будем проводить уже перед чемпионатом мира и Европы.

— Как проходит адаптация ребят к работе в команде?

— Радует, что новички без проблем влились в коллектив. Для нас важен семейный климат внутри команды, у нас выстроенная традиция отношений между тренерами и бойцами. Ребята все мне очень нравятся, — это вежливые, воспитанные и достойные люди, отличные спортсмены. Им необходимо осознавать, что они лучшие из лучших, и именно им выпала честь представлять страну на международных соревнованиях, и очень надеюсь, мы повторим прошлогодний медальный рекорд в этом году на чемпионате Европы и мира. Воспитательная работа — очень важное направление нашей деятельности. Раз в три дня мы проводим лекции, какие препараты или манипуляции приравниваются к допингу. Также много внимания уделяем гражданскому, социальному долгу. Ведь задача Союза ММА России — создать социум, который будет полезен нашей стране.

— Изменяются ли требования к специалистам в связи с тем, что Союз ММА развивает теперь и детский спорт?

— Тут же на базе мы провели мощный плановый тренерский семинар по обучению и аттестации по виду спорта «смешанное боевое единоборство». Поскольку мы теперь развиваем и детский спорт, соответственно, возросли требования нашего руководства и Министерства спорта к специалистам. Глобальная задача — не просто дать результат. Ребенок должен остаться здоровым и с благодарностью вспоминать своего наставника, как второго отца, даже если он не станет чемпионом. Тренер — это в первую очередь воспитатель, который играет важную роль в жизни спортсмена. Поэтому мы усложнили задачи перед абитуриентами, мы затрагиваем не только технический арсенал, но и вопросы воспитания, психологии, медицины, допинговые аспекты.

— А чем в принципе спортсмен-любитель отличается от профессионала?

— Что касается разделения ММА на любительский и профессиональный, скажу одно: наш вид спорта становится самодостаточным. В России развивается собственная школа ММА. После 18 лет любитель уже не отличается от профессионала, учитывая наши правила, которые очень близкие к профессиональным, подготовку, технический арсенал. Бойцы, которые выступают в коммерческих турнирах, как правило, проводят несколько боев в год, зная заранее соперника. Такие ребята, придя к нам, — а сейчас разрешено участие профессионалов в наших соревнованиях, — не всегда доходят до пьедестала. А вот чтоб стать первым номером сборной начинать надо с нуля: «отобраться» в клубе, в городе, пройти округ, регион, попасть на чемпионат России, где реально нет слабаков, как их называют — «мешков», — и сейчас очень серьезный уровень подготовки. Только представьте, какую боевую практику проходит тот, кого мы называем «любителем». А по сути — это профессиональные бойцы, сильные ребята. Поэтому только по названию федерации и принадлежности к ней отличаются профессионалы от любителей.