Сергей Романов сразится с Алексеем Кунченко за титул чемпиона M-1
27 октября на одной из главных спортивных арен
Санкт-Петербурга — во дворце спорта «Ледовый» — пройдёт международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge.
В главном бою вечера любимец петербуржских болельщиков Сергей Романов (14−1) бросит вызов не знающему поражений чемпиону мира в полусреднем весе по версии M-1 Challenge Алексею Кунченко (16−0).
«Один из самых ожидаемых поединков между двумя российскими бойцами пройдет в
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