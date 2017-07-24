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24 июля 2017, 14:12 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Сергей Романов сразится с Алексеем Кунченко за титул чемпиона M-1

27 октября на одной из главных спортивных арен Санкт-Петербурга — во дворце спорта «Ледовый» — пройдёт международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge.

В главном бою вечера любимец петербуржских болельщиков Сергей Романов (14−1) бросит вызов не знающему поражений чемпиону мира в полусреднем весе по версии M-1 Challenge Алексею Кунченко (16−0).

«Один из самых ожидаемых поединков между двумя российскими бойцами пройдет в Санкт-Петербурге, куда прилетят спортсмены из Бразилии, США, Англии, Франции, Республики Беларусь, Украины и Германии. Им будут противостоять бойцы лучших российских команд. Чемпионы различных зарубежных организаций выйдут на арену Ледового дворца, чтобы продемонстрировать свой высочайший уровень и доказать право выступать на турнирах одной из старейших и известных мировых компаний — организации M-1 Global. Всего зрители увидят более десятка захватывающих зрелищных и интригующих поединков, ни в одном из которых нельзя заранее назвать победителя», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.
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