Российские тхэквондисты на Универсиаде нацелены на два золота и семь медалей

Летнюю Универсиаду в период с 19 по 30 августа примет Тайбэй.

«Задачи у нас, как всегда, — выступить максимально качественно, мы люди не без амбиций, — сказал по телефону Маркин. — Мы рассчитываем на два золота, а в пхумсе (технический комплекс) было бы неплохо выйти в финальную часть — потому что азиатские команды очень сильны. Наш предварительный план — две золотые медали, две серебряные и три бронзовые».

В состав национальной команды включены Булат Магомедов (весовая категория до 54 килограммов), Гужигит Кочкорбаев (58), Максат Аллалиев (63), Борис Краснов (68), Сергей Невердинов (74), Богдан Гречкин (80), Рафаэль Камалов (87), Рафаэль Аюкаев (+87), Софья Фомичева (46), Анастасия Анохина (49), Дарья Чеснокова (53), Анисия Челохсаева (57), Юлия Турутина (62), Юлия Миюц (67), Алина Икаева (73), Олеся Бордаченко (+73).

В пхумсе выступят Виктория Ким, Дмитрий Ким, Елизавета Гладилова и Анастасия Мирошниченко.