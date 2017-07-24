Глава Bellator: Все допинг-пробы Емельяненко являются чистыми

Ранее обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) британец Майкл Биспинг выразил мнение, что Емельяненко, скорее всего, раньше употреблял стероиды. А его неудачные выступления в Северной Америке связаны с тем, что там более строгий допинг-контроль и принимать запрещенные препараты крайне опасно для карьеры.

«Федор многократно сдавал допинг-тесты перед боями в Калифорнии (не состоялся — прим. ТАСС) и Нью-Йорке, — сказал Кокер. — Все они были “чистыми”. Это смешно, что на Федора пытаются оказывать давление таким способом. Он всегда был против использования запрещенных препаратов».

Емельяненко с поражения дебютировал в Bellator, уступив в конце июня нокаутом в первом раунде американцу Мэтту Митриону.

Всего в активе Емельяненко 41 бой (36 побед, пять поражений) в смешанных единоборствах (ММА).