Промоутера Емельяненко задержали за продажу наркотиков

Операция была осуществлена в ночь на 22 июля в Санкт-Петербурге сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков. Отмечается, что они не дали Раевскому сесть за руль его Audi Q7, после чего он сам отдал им порошкообразное вещество белого цвета.

Позже в экспертно-криминалистическом центре управления МВД его оценили в 5,16 грамма наркотика. В отношении промоутера возбудили уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Какой именно наркотик сбывал Раевский, не сообщается.

Емельяненко-младший, чьи интересы представляет Раевский, вышел из колонии 24 ноября прошлого года после того, как Воронежский областной суд заменил не отбытый спортсменом срок на два года исправительных работ.

В мае 2015-го Симоновский суд Москвы приговорил Емельяненко к 4,5 годам заключения и штрафу в 50 тысяч рублей. Спортсмен был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении домработницы Полины Степановой и похищении ее паспорта.