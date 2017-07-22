Промоутера Емельяненко задержали за продажу наркотиков
Олег Раевский, промоутер российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко, задержан правоохранительными органами за продажу наркотиков. Об этом сообщает «Фонтанка».
Операция была осуществлена в ночь на 22 июля в
Позже в
В мае 2015-го Симоновский суд Москвы приговорил Емельяненко к 4,5 годам заключения и штрафу в 50 тысяч рублей. Спортсмен был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении домработницы Полины Степановой и похищении ее паспорта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter