Бой Харитонова: без крыши в горах
Сегодня знаменитый российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов проведет поединок в Ингушетии.
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Свой предыдущий бой российский супертяжеловес закончил за сорок секунд — на турнире M-1 Challenge 80 в Харбине он нокаутировал Рамо Тьерри Сокуджу. Изначально он готовился к другому бойцу, но обстоятельства повернулись таким образом, что встретиться пришлось с американцем. И после боя Харитонов отмечал, что подошел к поединку не в самой лучшей форме — пик должен был случится впереди. Но благодаря такому короткому поединку боец принял решение выступать уже в следующем турнире промоушна, дав согласие в тот же день. Еще пару недель понадобилось, чтобы все утвердить, в том числе достичь договоренностей с соперником, и вот уже в субботу Харитонов снова выйдет в рейдж.
ПЯТЬ КИЛОГРАММОВ ПРЕИМУЩЕСТВА.
Теперь российского бойца ждет «Битва в горах», турнир, посвященный 25-летию республики Ингушения. Харитонов встретится с 36-летним бразильцем Джерониму дос Сантосом, бой пройдет в ингушском Таргиме в рамках турнира M-1 Challenge 81. На счету соперника 38 побед (24 — нокаутом) и потерпев 18 поражений — список внушительный, но не самый впечатляющий. У Харитонова в рекорде 25 побед (15 нокаутом), 6 поражений. Интересно, что в отличие от предыдущего оппонента Харитонова бразилец ничуть не уступает по габаритам — они примерно одного роста, а за день до боя он перевесил россиянина на пять килограмм.
— Рад выступать в Ингушетии, был здесь не раз, и давно хотел провести поединок в горах, — рассказал Харитонов на
Сам дос Сантос в ответ высказался совсем лаконично, поблагодарив перед этим организаторов за приглашение выступить на турнире.
— Что касается завтрашнего боя и всех раскладов, надеюсь, что
ОТБЕРЕТ ЛИ ИНГУШЕТИЯ ТИТУЛ?
Турнир пройдет под открытым небом на высоте порядка полутора тысяч метров на уровне моря. Именно «Битва в горах» становилась самым посещаемым турниром по ММА в Европе, два года назад был зафиксирован рекорд, когда на бои собралось порядка 23 тысяч человек. Главным боем нынешнего вечера станет поединок за титул чемпиона M-1 Challenge в легчайшем весе. Мовсар Евлоев (7−0) встретится с Павлом Витруком (14−2). Пояс на данный момент находится у Витрука, который брал паузу в выступлениях для восстановления, однако теперь вошел в форму и провел продуктивный тренировочный лагерь в Осетии. На стороне Евлоева будет вся республика и желание завладеть титулом, а также пусть и не столь большой, но убедительный послужной список без поражений.
— Меня не смущает его послужной список, все соперники были старше и опытнее меня, — отметил Евлоев на
Витрук добавил, что считает Евлоева достойным соперником, невзирая на разницу в опыте.
— Соперник достойный, — подчеркнул он. — Если лига поставила его претендентом, считаю, она не ошибается. У него хороший рекорд, он бился с достойными парнями. То, что турнир будет проходить в горах, для меня тоже будет испытанием. Потому что соперник будет биться дома, это будет для меня проверка. Поддержка будет на его стороне, но меня это не расстраивает. Моя подготовка прошла хорошо, без травм, так что ждем боя.
Полный список боев выглядит следующим образом:
Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в легчайшем весе: Мовсар Евлоев (Республика Ингушетия) — Павел Витрук (Москва).
свыше 93 кг. Джерониму «Мондрагон» дос Сантос (Бразилия) — Сергей Харитонов (Россия).
до 84 кг. Джо Риггс (США) — Дмитрий Самойлов (Александр Невский ОЭМК).
до 77,1 кг. Спенсер Джебб (Канада) — Ингисхан Оздоев (Республика Ингушетия).
свыше 93 кг. Клебер Раймундо Сильва (Бразилия) — Константин Глухов (Латвия).
до 77,1 кг.
до 56,7 кг. Арман Ашимов (Казахстан) — Гаджимурад Алиев (Fighting Eagle).
до 84 кг. Альберто Варгас (Испания) — Ахмадхан Оздоев (Республика Ингушетия).
до 93 кг. Нурбек Исмаилов (Кыргызстан) — Гига Кухалашвили (Стрела Promotion).
до 77,1 кг. Игорь Оноприенко (Branibor Team, Украина) — Мовсар Боков (Республика Ингушетия).
до 70,3 кг. Филипп Нарижный (Old Guard) — Алик Албогачиев (Республика Ингушетия).
до 77,1 кг. Амиран Гоголадзе (Грузия) — Ибрагим Сагов (Республика Ингушетия).
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