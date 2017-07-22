Бой Харитонова: без крыши в горах

Свой предыдущий бой российский супертяжеловес закончил за сорок секунд — на турнире M-1 Challenge 80 в Харбине он нокаутировал Рамо Тьерри Сокуджу. Изначально он готовился к другому бойцу, но обстоятельства повернулись таким образом, что встретиться пришлось с американцем. И после боя Харитонов отмечал, что подошел к поединку не в самой лучшей форме — пик должен был случится впереди. Но благодаря такому короткому поединку боец принял решение выступать уже в следующем турнире промоушна, дав согласие в тот же день. Еще пару недель понадобилось, чтобы все утвердить, в том числе достичь договоренностей с соперником, и вот уже в субботу Харитонов снова выйдет в рейдж.

ПЯТЬ КИЛОГРАММОВ ПРЕИМУЩЕСТВА.

Теперь российского бойца ждет «Битва в горах», турнир, посвященный 25-летию республики Ингушения. Харитонов встретится с 36-летним бразильцем Джерониму дос Сантосом, бой пройдет в ингушском Таргиме в рамках турнира M-1 Challenge 81. На счету соперника 38 побед (24 — нокаутом) и потерпев 18 поражений — список внушительный, но не самый впечатляющий. У Харитонова в рекорде 25 побед (15 нокаутом), 6 поражений. Интересно, что в отличие от предыдущего оппонента Харитонова бразилец ничуть не уступает по габаритам — они примерно одного роста, а за день до боя он перевесил россиянина на пять килограмм.

— Рад выступать в Ингушетии, был здесь не раз, и давно хотел провести поединок в горах, — рассказал Харитонов на пресс-конференции. — Это такой серьезный шаг, выступать на высоте, драться на улице — давно не проводил такие поединки. Соперник достойный. Как только закончился бой в Китае, мне сделали предложение выступить на этом турнире. За пару недель все решили, я с удовольствием согласился. Уверен, что наш поединок будет ярким и зрелищным. Джеронимо агрессивный, всегда идет вперед. По агрессии его техника и тактика чем-то похожи на мои. Обещаю, будет жарко и интересно.

Сам дос Сантос в ответ высказался совсем лаконично, поблагодарив перед этим организаторов за приглашение выступить на турнире.

— Что касается завтрашнего боя и всех раскладов, надеюсь, что все-таки победить в этом бою удастся мне, — подчеркнул бразилец.

ОТБЕРЕТ ЛИ ИНГУШЕТИЯ ТИТУЛ?

Турнир пройдет под открытым небом на высоте порядка полутора тысяч метров на уровне моря. Именно «Битва в горах» становилась самым посещаемым турниром по ММА в Европе, два года назад был зафиксирован рекорд, когда на бои собралось порядка 23 тысяч человек. Главным боем нынешнего вечера станет поединок за титул чемпиона M-1 Challenge в легчайшем весе. Мовсар Евлоев (7−0) встретится с Павлом Витруком (14−2). Пояс на данный момент находится у Витрука, который брал паузу в выступлениях для восстановления, однако теперь вошел в форму и провел продуктивный тренировочный лагерь в Осетии. На стороне Евлоева будет вся республика и желание завладеть титулом, а также пусть и не столь большой, но убедительный послужной список без поражений.

— Меня не смущает его послужной список, все соперники были старше и опытнее меня, — отметил Евлоев на пресс-конференции перед боем. — Постараюсь показать тот бой, которого все ждут. Я долго и тщательно готовился и ни в коем случае не упущу свой шанс. Не смущает и то, что буду выступать на родине перед своими зрителями.

Витрук добавил, что считает Евлоева достойным соперником, невзирая на разницу в опыте.

— Соперник достойный, — подчеркнул он. — Если лига поставила его претендентом, считаю, она не ошибается. У него хороший рекорд, он бился с достойными парнями. То, что турнир будет проходить в горах, для меня тоже будет испытанием. Потому что соперник будет биться дома, это будет для меня проверка. Поддержка будет на его стороне, но меня это не расстраивает. Моя подготовка прошла хорошо, без травм, так что ждем боя.

Полный список боев выглядит следующим образом:

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в легчайшем весе: Мовсар Евлоев (Республика Ингушетия) — Павел Витрук (Москва).

свыше 93 кг. Джерониму «Мондрагон» дос Сантос (Бразилия) — Сергей Харитонов (Россия).

до 84 кг. Джо Риггс (США) — Дмитрий Самойлов (Александр Невский ОЭМК).

до 77,1 кг. Спенсер Джебб (Канада) — Ингисхан Оздоев (Республика Ингушетия).

свыше 93 кг. Клебер Раймундо Сильва (Бразилия) — Константин Глухов (Латвия).

до 77,1 кг. Шарль-Анри Чунги (Франция) — Хамзат Сакалов (Республика Ингушетия).

до 56,7 кг. Арман Ашимов (Казахстан) — Гаджимурад Алиев (Fighting Eagle).

до 84 кг. Альберто Варгас (Испания) — Ахмадхан Оздоев (Республика Ингушетия).

до 93 кг. Нурбек Исмаилов (Кыргызстан) — Гига Кухалашвили (Стрела Promotion).

до 77,1 кг. Игорь Оноприенко (Branibor Team, Украина) — Мовсар Боков (Республика Ингушетия).

до 70,3 кг. Филипп Нарижный (Old Guard) — Алик Албогачиев (Республика Ингушетия).

до 77,1 кг. Амиран Гоголадзе (Грузия) — Ибрагим Сагов (Республика Ингушетия).