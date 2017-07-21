Уроженец Караганды выступит на турнире М-1 Challenge

Встреча этих двух спортсменов обещает быть интересной: Филипп Нарижный сильный противник — Чемпион Москвы по боевому самбо, призер чемпионата России по вольной борьбе. Однако и Албогачиев не прост — на сегодняшний день он четырехкратный чемпион Казахстана по боевому самбо и чемпион Азии по панкратиону. Сейчас он активно готовится к предстоящему бою и в перерыве ответил на наши вопросы.



— Алик, каков ваш настрой на предстоящий бой?

— Настрой хороший! Сейчас активно веду тренировки, чтобы набрать оптимальную форму. Морально и физически готов к сопернику. Надеюсь на хорошее выступление.



— Чего вы ожидаете от себя?

— Планировать ничего не буду, все будет видно на ринге. Думаю, что бой покажет, кто в какой форме подошел к нему.



— Какой арсенал приемов вы подготовили для соперника?

— Никаких секретов нет, я силен в грепплинге — это знают все. Буду работать в партере или в стойке. Словом, все будет понятно на ринге.



— В Караганде, откуда вы родом, у вас много горячих болельщиков. Также все любители смешанных единоборств в Казахстане будут следить за этим боем. Что вы можете сказать своим поклонникам?

— Я бы хотел поблагодарить своих болельщиков и зрителей, которые будут наблюдать за предстоящим боем. Если я одержу победу, то она будет нашей общей. Спасибо вам!



Предстоящий бой также прокомментировал Президент Федерации ММА Карагандинской области Владимир Абросимов: «Мы ожидаем от предстоящего боя только победы. Кроме любителей единоборств в Ингушетии, которые с интересом следят за его карьерой, за него болеет весь Казахстан, особенно его родной город Караганда. Алик значительно улучшил свою технику в партере, что, бесспорно, сыграет ему на руку. Скорее всего, в поединке будут доминировать именно приемы грэпплинга, но надеемся увидеть и хорошую работу в стойке. Исход боя наверняка спрогнозировать сложно, но мы надеемся на досрочную победу. Повторюсь, нельзя недооценивать соперника, но думаю, что Алик всех удивит!»



В этот вечер на ринге выступит алматинец Арман Ашимов против Гаджимурада Алиева, так же ожидаются захватывающие бои между Сергеем Харитоновым и Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантосом, Дмитрием Самойловым и Джо Риггсом.



За титул чемпиона M-1 Challenge в легчайшем весе сразятся Мовсар Евлоев и Павел Витрук.



Трансляцию боя будет вести Первый канал Евразия 22 июля в 22:15.