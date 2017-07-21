Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30457491/
21 июля 2017, 16:39 | Летние: Единоборства | Sports.kz

Уроженец Караганды выступит на турнире М-1 Challenge

Алик Албогачиев сразится с Филиппом Нарижным в рамках турнира М-1 Challenge 81, который состоится в городе Таргим, Ингушетия в эту субботу.

Алик Албогачиев сразится с Филиппом <span class=error>Нарижным</span> в рамках турнира М-1 Challenge 81 который состоится в городе <span class=error>Таргим</span> <span class=error>Ингушетия</span> в эту субботу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча этих двух спортсменов обещает быть интересной: Филипп Нарижный сильный противник — Чемпион Москвы по боевому самбо, призер чемпионата России по вольной борьбе. Однако и Албогачиев не прост — на сегодняшний день он четырехкратный чемпион Казахстана по боевому самбо и чемпион Азии по панкратиону. Сейчас он активно готовится к предстоящему бою и в перерыве ответил на наши вопросы.

 — Алик, каков ваш настрой на предстоящий бой?
— Настрой хороший! Сейчас активно веду тренировки, чтобы набрать оптимальную форму. Морально и физически готов к сопернику. Надеюсь на хорошее выступление.

 — Чего вы ожидаете от себя?
— Планировать ничего не буду, все будет видно на ринге. Думаю, что бой покажет, кто в какой форме подошел к нему.

 — Какой арсенал приемов вы подготовили для соперника?
— Никаких секретов нет, я силен в грепплинге — это знают все. Буду работать в партере или в стойке. Словом, все будет понятно на ринге.

 — В Караганде, откуда вы родом, у вас много горячих болельщиков. Также все любители смешанных единоборств в Казахстане будут следить за этим боем. Что вы можете сказать своим поклонникам?
— Я бы хотел поблагодарить своих болельщиков и зрителей, которые будут наблюдать за предстоящим боем. Если я одержу победу, то она будет нашей общей. Спасибо вам!

Предстоящий бой также прокомментировал Президент Федерации ММА Карагандинской области Владимир Абросимов: «Мы ожидаем от предстоящего боя только победы. Кроме любителей единоборств в Ингушетии, которые с интересом следят за его карьерой, за него болеет весь Казахстан, особенно его родной город Караганда. Алик значительно улучшил свою технику в партере, что, бесспорно, сыграет ему на руку. Скорее всего, в поединке будут доминировать именно приемы грэпплинга, но надеемся увидеть и хорошую работу в стойке. Исход боя наверняка спрогнозировать сложно, но мы надеемся на досрочную победу. Повторюсь, нельзя недооценивать соперника, но думаю, что Алик всех удивит!»

В этот вечер на ринге выступит алматинец Арман Ашимов против Гаджимурада Алиева, так же ожидаются захватывающие бои между Сергеем Харитоновым и Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантосом, Дмитрием Самойловым и Джо Риггсом.

За титул чемпиона M-1 Challenge в легчайшем весе сразятся Мовсар Евлоев и Павел Витрук.

Трансляцию боя будет вести Первый канал Евразия 22 июля в 22:15.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Ашимов выступит на турнире М-1 Challenge 81

Ашимов выступит на турнире М-1 Challenge 81

В субботу 22 июля состоится турнир М-1 Challenge 81, где будет принимать участие наш соотечественник Арман Ашимов, победитель кубка Казахстана по MMA, Чемпион Казахстана, Евразии и Европы по K-1.
Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»