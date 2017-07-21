Хабиб Нурмагомедов: Диетолога пока не сменил. Нахожусь в раздумьях

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Госпитализация российского бойца смешанного стиля из-за экстремальной сгонки веса накануне боя с Тони Фергюсоном 2 марта, так и не привела к изменениям в команде Нурмагомедова.

Вчера Хабиб провел в Москве открытую тренировку клуба Fighting Way, после которой пообщался с поклонниками и журналистами. Нурмагомедов рассказал, что думает о предстоящем боксерском поединке Конора Макгрегора и Флойда Мэйуэзера и за какую футбольную команду болеет.

— У меня остались незаконченные дела с Тони Фергюсоном. Некоторые даже считают, что Конор — более легкий вариант, — подчеркнул Нурмагомедов. — И я на нем вообще сейчас не сосредоточен. Я ориентируюсь на то, что осенью проведу бой с Фергюсоном, и другие бои меня пока не интересуют. Слышал, что Макгрегор хочет встретиться со мной в Москве, но сам планирую следующий бой провести в США.

— Как будете готовиться к этому поединку?

— Первоначальный тренировочный план, разработанный мной вместе с отцом, заключается в том, что мы проведем 15 дней на берегу моря, потом месяц в горах, после чего я улечу в Америку, где проведу еще два-два с половиной месяца. После этого я должен быть готов к бою. Пока не знаю, сменю ли я диетолога, с которым работал прошлый раз. Еще в раздумьях.

ДВА МЕСЯЦА НА ПОДГОТОВКУ — ЭТО МАЛО.

— Руководство UFC в лице Даны Уайта тем временем грозит, что может дать Фергюсону другого соперника.

— Это заявление было сделано специально для меня. Если помните, в прошлом году они так же скинули мне контракт на титульный бой с Эдди Альваресом, разыграли маленький спектакль — тем самым они поторопили Альвареса, чтобы он поскорей подписал договор на поединок против Конора Макгрегора. Сейчас происходит то же самое — мне предложили подраться с Фергюсоном в октябре, я ответил, что после болезни и восстановления два месяца на подготовку это мало. Сказал, давайте на ноябрь. И они начали эти игры. Ну, пусть отдадут бой кому-нибудь другому, я ни за кем не бегаю. Но если спросят моего мнения, с кем и когда я хочу драться, я скажу — в конце осени с Тони Фергюсоном.

— Есть ли надежда, что вашему отцу дадут визу, и он сможет присутствовать на вашем следующем поединке?

— Определенные сдвиги есть, но я закладываю на это процентов 10. И вообще, я уже давно дерусь без отца в углу — в последний раз он был на моем бое в октябре 2011-го, а на дворе у нас уже 2017 год. Не знаю, почему только сейчас на это начали обращать такое внимание. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы отец присутствовал — это другой настрой, другое видение поединка.

— Вы как-то говорили, что не намерены долго продолжать карьеру бойца. Сейчас приоритеты не поменялись?

— Ближайшие два-три года вижу себя только в UFC. Дальше посмотрим — не хочется, конечно, чтобы меня до 35−40 лет били по голове. В последние годы у меня пошли травмы, поэтому далеко идущих планов пока не строю. Хочется взять чемпионский пояс, а там посмотрим.

ПРЕКРАСНО, КОГДА КОГО-ТО МОЖНО ПОБИТЬ, И ЗА ЭТО ЕЩЕ ЗАПЛАТЯТ.

— В UFC очень хорошие гонорары за поединки. Что для вас в жизни значат деньги?

— Для меня главное — стать чемпионом, а если еще при этом можно заработать, то хорошо. Вот если мне не нравится какой-то человек, например Фергюсон — можно его побить, и за это еще заплатят.

— Вопрос не про единоборства — за какую команду вы переживаете в российском футболе?

— Российский футбол? А он существует? (улыбается) Если серьезно, конечно, с этим видом спорта конкурировать сложно кому бы то ни было. Переживаю за «Анжи», это все-таки команда из моего города. Если хочешь получать удовольствие, то лучше, конечно, смотреть английский или испанский чемпионат. Но я слежу за тем, что происходит в нашем. Игрокам сборной России пожелаю между матчами не бухать, не кайфовать, а тренироваться — за них болеют миллионы людей.

— Очень много внимания приковано к предстоящей встрече Макгрегора с Флойдом Мэйуэзером, которая пройдет 26 августа по правилам бокса. Будете следить за ней, и кто все-таки победит?

— Конечно, буду смотреть сам бой. Мне кажется, что Мэйуэзер выиграет. Вообще я хотел бы, чтобы он Конора тяжело вырубил. И тот после этого взял паузу, пока я подерусь с Тони Фергюсоном. Но на самом деле, думаю, Мейуэзер во второй половине боя, после шести раундов, будет играть с Макгрегором. Флойд боксер совсем другого уровня.

ММА и бокс вообще разные вещи. Даже бойцам, которые очень хорошо дерутся в стойке, приходится тяжело в спаррингах с профессиональными боксерами, без элементов борьбы. Хотя есть один момент — Мейуэзер уже почти два года не дрался и, думаю, не тренировался так, как раньше. Каково будет его физическое состояние, интересует многих. Все эти факторы делают предстоящий бой интересным.

— Флойд и Конор устраивают на пресс-конференциях настоящее шоу, основой которого становится трэштокинг. Можно ли хорошо «продать» бой без этого элемента и вообще исключить его из единоборств?

— Думаю, уже невозможно. Дальше будет только хуже. Сам мир становится грязнее. Бойцов очень много, и выделиться среди них только талантом тяжело. Лично я хотел бы, чтобы у нас в России этого не было. Сам я с годами стал уравновешеннее. Но меня тревожит, что многие молодые следуют этому примеру — начинают вести себя вызывающе, записывать что-то на камеру.