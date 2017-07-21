Хабиб Нурмагомедов: Диетолога пока не сменил. Нахожусь в раздумьях
Вчера боец провел в Москве открытую тренировку.
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Госпитализация российского бойца смешанного стиля
Вчера Хабиб провел в Москве открытую тренировку клуба Fighting Way, после которой пообщался с поклонниками и журналистами. Нурмагомедов рассказал, что думает о предстоящем боксерском поединке Конора Макгрегора и Флойда Мэйуэзера и за какую футбольную команду болеет.
— У меня остались незаконченные дела с Тони Фергюсоном. Некоторые даже считают, что Конор — более легкий вариант, — подчеркнул Нурмагомедов. — И я на нем вообще сейчас не сосредоточен. Я ориентируюсь на то, что осенью проведу бой с Фергюсоном, и другие бои меня пока не интересуют. Слышал, что Макгрегор хочет встретиться со мной в Москве, но сам планирую следующий бой провести в США.
— Как будете готовиться к этому поединку?
— Первоначальный тренировочный план, разработанный мной вместе с отцом, заключается в том, что мы проведем 15 дней на берегу моря, потом месяц в горах, после чего я улечу в Америку, где проведу еще
ДВА МЕСЯЦА НА ПОДГОТОВКУ — ЭТО МАЛО.
— Руководство UFC в лице Даны Уайта тем временем грозит, что может дать Фергюсону другого соперника.
— Это заявление было сделано специально для меня. Если помните, в прошлом году они так же скинули мне контракт на титульный бой с Эдди Альваресом, разыграли маленький спектакль — тем самым они поторопили Альвареса, чтобы он поскорей подписал договор на поединок против Конора Макгрегора. Сейчас происходит то же самое — мне предложили подраться с Фергюсоном в октябре, я ответил, что после болезни и восстановления два месяца на подготовку это мало. Сказал, давайте на ноябрь. И они начали эти игры. Ну, пусть отдадут бой
— Есть ли надежда, что вашему отцу дадут визу, и он сможет присутствовать на вашем следующем поединке?
— Определенные сдвиги есть, но я закладываю на это процентов 10. И вообще, я уже давно дерусь без отца в углу — в последний раз он был на моем бое в октябре 2011-го, а на дворе у нас уже 2017 год. Не знаю, почему только сейчас на это начали обращать такое внимание. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы отец присутствовал — это другой настрой, другое видение поединка.
— Вы
— Ближайшие
ПРЕКРАСНО, КОГДА
— В UFC очень хорошие гонорары за поединки. Что для вас в жизни значат деньги?
— Для меня главное — стать чемпионом, а если еще при этом можно заработать, то хорошо. Вот если мне не нравится
— Вопрос не про единоборства — за какую команду вы переживаете в российском футболе?
— Российский футбол? А он существует? (улыбается) Если серьезно, конечно, с этим видом спорта конкурировать сложно кому бы то ни было. Переживаю за «Анжи», это
— Очень много внимания приковано к предстоящей встрече Макгрегора с Флойдом Мэйуэзером, которая пройдет 26 августа по правилам бокса. Будете следить за ней, и кто
— Конечно, буду смотреть сам бой. Мне кажется, что Мэйуэзер выиграет. Вообще я хотел бы, чтобы он Конора тяжело вырубил. И тот после этого взял паузу, пока я подерусь с Тони Фергюсоном. Но на самом деле, думаю, Мейуэзер во второй половине боя, после шести раундов, будет играть с Макгрегором. Флойд боксер совсем другого уровня.
ММА и бокс вообще разные вещи. Даже бойцам, которые очень хорошо дерутся в стойке, приходится тяжело в спаррингах с профессиональными боксерами, без элементов борьбы. Хотя есть один момент — Мейуэзер уже почти два года не дрался и, думаю, не тренировался так, как раньше. Каково будет его физическое состояние, интересует многих. Все эти факторы делают предстоящий бой интересным.
— Флойд и Конор устраивают на
— Думаю, уже невозможно. Дальше будет только хуже. Сам мир становится грязнее. Бойцов очень много, и выделиться среди них только талантом тяжело. Лично я хотел бы, чтобы у нас в России этого не было. Сам я с годами стал уравновешеннее. Но меня тревожит, что многие молодые следуют этому примеру — начинают вести себя вызывающе, записывать
Я считаю, что это неправильно, жалею, что сам
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