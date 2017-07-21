M-1 Challenge 81

Дата и место проведения: 22 июля. Таргим (Республика Ингушетия). Арена: под открытым небом.



На кого смотрим: Павел Витрук — Мовсар Евлоев, Сергей Харитонов — Джеронимо «Мондрагон» дус Сантус, Константин Глухов — Клебер Раймундо Силва.



Где смотреть: «Матч! Боец». Начало: 13:00 мск.



Статус:*** (три звезды из пяти).

В субботу в горном селении Таргим состоится традиционный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge Битва в Горах, посвящённого 25-летию Республики Ингушетия. Главным событием шоу станет бой в рамках легчайшего веса, на кону которого будет стоять чемпионский титул принадлежащий Павлу Витруку (14−2). Соперником 26-летнего уроженца Украины ныне проживающего в Москве станет местный боец, обладатель временного пояса M-1 в этом же весе, не знающий поражений Мовсар Евлоев (7−0). Победитель станет полновесны обладателем чемпионского титула в данной весовой категории.



Соглавным поединком турнира станет скорое возвращение в строй российского тяжеловеса 36-летнего Сергея Харитонова (Харитонов принимал участие в предыдущем турнире М-1 проходившем в Китае, где менее чем за минуту нокаутировал едущего с ярмарки Рамо-Тьери Сокуджу). Харитонову, для которого текущий год складывается как нельзя лучше (на счету Сергея две победы нокаутами в первом раунде), будет противостоять известный бразилец 36-летний Джеронимо «Мондрагон» дус Сантус (39−18), в последнее время гастролирующий по земному шару, чередуя победы с поражениями. Колорита схватке добавляет то, что оба бойца имеют по истине богатырские габариты, антропометрические данные бойцов составляют: рост Харитонова 193 см, вес (120 кг). Рост Мондрагона 191 см, вес — 130 кг.

Среди прочих поединков карда, коих будет 11, хочется отметить очередное возвращение известного латвийского тяжеловеса 37-летнего Константина Глухова (31−16), не появлявшегося в турнирах компании на протяжении двух последних лет (после поражений от Дамиана Грабовского и Анте Делии интересы Глухова и промоушена разошлись, как в море корабли). За это время Костя одержал три победы, подправив свой рекорд, восстановившись психологически, став, как признаётся сам, готовым к очередному испытанию. Соперником Глухова станет 29-летний бразилец Клебер Раймундо Силва (13−7), чей лист-рекорд напоминает расцветку зебры. Силва чередует победы с поражениями на протяжении последних пяти лет (!). Главное в случае с малоизвестным бразильцем (Силва засветился в крайнем бою в Bellator, однако испытывает огромные трудности с бойцовской практикой, проводя в среднем по два боя в год), чтобы не получилось, как в том старом-добром анекдоте про зебру и её полосы…



Также любопытно будет взглянуть на недавно подписанного М-1 экс-чемпиона Strikeforce в среднем весе, последние годы выступавшего в UFC 34-летнего американца Джо Риггса (43−17). Ему будет противостоять россиянин Дмитрий Самойлов (19−10).

UFC on Fox 25

Дата и место проведения: 23 июля. Нью-Йорк (США). Арена: Nassau Coliseum.



На кого смотрим: Крис Вайдман — Келвин Гастелум.



Где смотреть: N/A.



Статус:*** (три звезды из пяти).



Возглавит нью-йоркское шоу бой средневесов: экс-чемпиона 33-летнего американца Криса Вайдмана (13−3) и перспективного американца с мексиканскими корнями 25-летнего Келвина Гастелума (13−2). Вайдман, который ярко ворвался на трон UFC в рамках средней весовой категории (подписавшись с компанией в начале 2011 года имея за плечами рекорд 4−0, Вайдман ураганом прошёлся по далеко не самой слабой оппозиции дивизиона, заслужив титульный бой с тогдашней суперзвездной Андерсоном Силвой и сенсационно нокаутировал его, проведя успешную защиту пояса и защитив его от притязаний Мачиды и Белфорта), рискует не менее эффектно его покинуть (сначала Крис потерял титул в бою с бывшим чемпионом Strikeforce Люком Рокхолдом, а затем был разбит перспективным Йолем Ромеро (летящее колено) и опытным Гегардом Мусаси (удары коленями). Поражение в предстоящем бою может означать только одно — расторжение контракта с сильнейшей лигой мира, чего All-American постарается не допустить.



25-летний Гастелум является победителем 17-го сезона TUF и подающим надежды бойцом, который в последнее время всё больше борется против ветряных мельниц имени себя. Так было в крайнем поединке против бразильского ветерана Витора Балфорта. После боя, который Гастелум выиграл досрочно в одностороннем порядке ТКО1 в его организме нашли следы марихуаны, что стало причиной штрафа и временного отстранения американца от поединков. В результате чего сорвался его бой против Андерсона Силвы, а бой против Белфорта был признан несостоявшимся. Американское антидопинговое агентство (USADA) скостило Келвину срок дисквалификации, а матч-мейкеры UFC сделали ему подарок в лице пятого номера рейтинга для очередного боя. Гастелум является небольшим фаворитом на букмекерской линии. Ставки на его победу принимаются в среднем из расчёта 1,65. В то время как победа Вайдмана оценивается коэффициентом 2.30.

Среди 13 запланированных боёв карда грядущего турнира обратим особое внимание на очередной бой с участием усатого весельчака 36-летнего американца Патрика Камминса (9−4) выступающего в полутяжёлом весе. Дёркин (это его второе имя, то есть полностью Патрик Дёркин Камминс) успешно выступал по вольной борьбе, будучи студентом. В 2004 году занял второе место в NCAA и дважды входил в национальную сборную США. Перейти в смешанные единоборства решил в 2010 году и сразу выиграл дебютный бой на Strikeforce. После этого он выиграл досрочно ещё три боя на локальных шоу и подписал контракт с UFC.

В первом же бою Камминс был брошен под Даниэля Кормье и продержался против него всего 79 секунд. Затем выиграл три боя подряд и снова уступил топовому сопернику — Овинсу Сен-Прё. В последних двух поединках в Бразилии стал жертвой Гловера Тейшейры и Антонью Рожериу Ногейры, а в крайнем противостоянии сумел избежать увольнения, одержав победу большинством судейских голосов над Яном Блаховичем. Соперником Камминса станет 31-летний соотечественник ударник Джиан Вилланте (15−8), который решает аналогичные задачи по части сохранения прописки в сильнейшей лиге мира.

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