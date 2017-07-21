Харитонов — Мондрагон, Вайдман — Гастелум. Главные бои выходных
Битва в горах Ингушетии, очередной турнир UFC и День бокса на Красной площади — в анонсе главных поединков
уик-энда.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
M-1 Challenge 81
Дата и место проведения: 22 июля. Таргим (Республика Ингушетия). Арена: под открытым небом.
На кого смотрим: Павел Витрук — Мовсар Евлоев, Сергей Харитонов — Джеронимо «Мондрагон» дус Сантус, Константин Глухов — Клебер Раймундо Силва.
Где смотреть: «Матч! Боец». Начало: 13:00 мск.
Статус:*** (три звезды из пяти).
В субботу в горном селении Таргим состоится традиционный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge Битва в Горах, посвящённого 25-летию Республики Ингушетия. Главным событием шоу станет бой в рамках легчайшего веса, на кону которого будет стоять чемпионский титул принадлежащий Павлу Витруку (14−2). Соперником 26-летнего уроженца Украины ныне проживающего в Москве станет местный боец, обладатель временного пояса M-1 в этом же весе, не знающий поражений Мовсар Евлоев (7−0). Победитель станет полновесны обладателем чемпионского титула в данной весовой категории.
Соглавным поединком турнира станет скорое возвращение в строй российского тяжеловеса 36-летнего Сергея Харитонова (Харитонов принимал участие в предыдущем турнире М-1 проходившем в Китае, где менее чем за минуту нокаутировал едущего с ярмарки
Среди прочих поединков карда, коих будет 11, хочется отметить очередное возвращение известного латвийского тяжеловеса 37-летнего Константина Глухова (31−16), не появлявшегося в турнирах компании на протяжении двух последних лет (после поражений от Дамиана Грабовского и Анте Делии интересы Глухова и промоушена разошлись, как в море корабли). За это время Костя одержал три победы, подправив свой рекорд, восстановившись психологически, став, как признаётся сам, готовым к очередному испытанию. Соперником Глухова станет 29-летний бразилец Клебер Раймундо Силва (13−7), чей
Также любопытно будет взглянуть на недавно подписанного М-1
UFC on Fox 25
Дата и место проведения: 23 июля.
На кого смотрим: Крис Вайдман — Келвин Гастелум.
Где смотреть: N/A.
Статус:*** (три звезды из пяти).
Возглавит
25-летний Гастелум является победителем 17-го сезона TUF и подающим надежды бойцом, который в последнее время всё больше борется против ветряных мельниц имени себя. Так было в крайнем поединке против бразильского ветерана Витора Балфорта. После боя, который Гастелум выиграл досрочно в одностороннем порядке ТКО1 в его организме нашли следы марихуаны, что стало причиной штрафа и временного отстранения американца от поединков. В результате чего сорвался его бой против Андерсона Силвы, а бой против Белфорта был признан несостоявшимся. Американское антидопинговое агентство (USADA) скостило Келвину срок дисквалификации, а
Среди 13 запланированных боёв карда грядущего турнира обратим особое внимание на очередной бой с участием усатого весельчака 36-летнего американца Патрика Камминса (9−4) выступающего в полутяжёлом весе. Дёркин (это его второе имя, то есть полностью Патрик Дёркин Камминс) успешно выступал по вольной борьбе, будучи студентом. В 2004 году занял второе место в NCAA и дважды входил в национальную сборную США. Перейти в смешанные единоборства решил в 2010 году и сразу выиграл дебютный бой на Strikeforce. После этого он выиграл досрочно ещё три боя на локальных шоу и подписал контракт с UFC.
В первом же бою Камминс был брошен под Даниэля Кормье и продержался против него всего 79 секунд. Затем выиграл три боя подряд и снова уступил топовому сопернику — Овинсу
Другие бои
22 июля в Шеффилде (Великобритания) состоится турнир компании ACB 65, главным соыбтием которого станет титульный бой в полутяжёлом весе, между действующим чемпионом бразильцем Тьягу Силвой (19−5) и россиянином Батразом Агнаевым (3−0). В рамках предварительных поединков выступит один из лучших российских средневесов Вячеслав Василевский (29−5), которому будет противостоять 36-летний американец Уилл Ноланд (17−6).
Титулованный российский
В андеркарде бывший чемпион мира во втором среднем весе россиянин Фёдор Чудинов (14−2−0, 10 КО) встретится с аргентинцем Херонимо Барбадийо (17−3−1, 14 КО). Также ожидается выступление ещё одного известного отечественного боксёра, олимпийского чемпиона среди любителей, а ныне перспективного
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter