Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30456198/
21 июля 2017, 14:55 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Харитонов — Мондрагон, Вайдман — Гастелум. Главные бои выходных

Битва в горах Ингушетии, очередной турнир UFC и День бокса на Красной площади — в анонсе главных поединков уик-энда.

Битва в горах <span class=error>Ингушетии</span> очередной турнир UFC и День бокса на Красной площади — в анонсе главных поединков <nobr>уик-энда.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

M-1 Challenge 81

Дата и место проведения: 22 июля. Таргим (Республика Ингушетия). Арена: под открытым небом.

На кого смотрим: Павел Витрук — Мовсар Евлоев, Сергей Харитонов — Джеронимо «Мондрагон» дус Сантус, Константин Глухов — Клебер Раймундо Силва.

Где смотреть: «Матч! Боец». Начало: 13:00 мск.

Статус:*** (три звезды из пяти).

В субботу в горном селении Таргим состоится традиционный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge Битва в Горах, посвящённого 25-летию Республики Ингушетия. Главным событием шоу станет бой в рамках легчайшего веса, на кону которого будет стоять чемпионский титул принадлежащий Павлу Витруку (14−2). Соперником 26-летнего уроженца Украины ныне проживающего в Москве станет местный боец, обладатель временного пояса M-1 в этом же весе, не знающий поражений Мовсар Евлоев (7−0). Победитель станет полновесны обладателем чемпионского титула в данной весовой категории.

Соглавным поединком турнира станет скорое возвращение в строй российского тяжеловеса 36-летнего Сергея Харитонова (Харитонов принимал участие в предыдущем турнире М-1 проходившем в Китае, где менее чем за минуту нокаутировал едущего с ярмарки Рамо-Тьери Сокуджу). Харитонову, для которого текущий год складывается как нельзя лучше (на счету Сергея две победы нокаутами в первом раунде), будет противостоять известный бразилец 36-летний Джеронимо «Мондрагон» дус Сантус (39−18), в последнее время гастролирующий по земному шару, чередуя победы с поражениями. Колорита схватке добавляет то, что оба бойца имеют по истине богатырские габариты, антропометрические данные бойцов составляют: рост Харитонова 193 см, вес (120 кг). Рост Мондрагона 191 см, вес — 130 кг.

Среди прочих поединков карда, коих будет 11, хочется отметить очередное возвращение известного латвийского тяжеловеса 37-летнего Константина Глухова (31−16), не появлявшегося в турнирах компании на протяжении двух последних лет (после поражений от Дамиана Грабовского и Анте Делии интересы Глухова и промоушена разошлись, как в море корабли). За это время Костя одержал три победы, подправив свой рекорд, восстановившись психологически, став, как признаётся сам, готовым к очередному испытанию. Соперником Глухова станет 29-летний бразилец Клебер Раймундо Силва (13−7), чей лист-рекорд напоминает расцветку зебры. Силва чередует победы с поражениями на протяжении последних пяти лет (!). Главное в случае с малоизвестным бразильцем (Силва засветился в крайнем бою в Bellator, однако испытывает огромные трудности с бойцовской практикой, проводя в среднем по два боя в год), чтобы не получилось, как в том старом-добром анекдоте про зебру и её полосы…

Также любопытно будет взглянуть на недавно подписанного М-1 экс-чемпиона Strikeforce в среднем весе, последние годы выступавшего в UFC 34-летнего американца Джо Риггса (43−17). Ему будет противостоять россиянин Дмитрий Самойлов (19−10).

UFC on Fox 25

Дата и место проведения: 23 июля. Нью-Йорк (США). Арена: Nassau Coliseum.

На кого смотрим: Крис Вайдман — Келвин Гастелум.

Где смотреть: N/A.

Статус:*** (три звезды из пяти).

Возглавит нью-йоркское шоу бой средневесов: экс-чемпиона 33-летнего американца Криса Вайдмана (13−3) и перспективного американца с мексиканскими корнями 25-летнего Келвина Гастелума (13−2). Вайдман, который ярко ворвался на трон UFC в рамках средней весовой категории (подписавшись с компанией в начале 2011 года имея за плечами рекорд 4−0, Вайдман ураганом прошёлся по далеко не самой слабой оппозиции дивизиона, заслужив титульный бой с тогдашней суперзвездной Андерсоном Силвой и сенсационно нокаутировал его, проведя успешную защиту пояса и защитив его от притязаний Мачиды и Белфорта), рискует не менее эффектно его покинуть (сначала Крис потерял титул в бою с бывшим чемпионом Strikeforce Люком Рокхолдом, а затем был разбит перспективным Йолем Ромеро (летящее колено) и опытным Гегардом Мусаси (удары коленями). Поражение в предстоящем бою может означать только одно — расторжение контракта с сильнейшей лигой мира, чего All-American постарается не допустить.

25-летний Гастелум является победителем 17-го сезона TUF и подающим надежды бойцом, который в последнее время всё больше борется против ветряных мельниц имени себя. Так было в крайнем поединке против бразильского ветерана Витора Балфорта. После боя, который Гастелум выиграл досрочно в одностороннем порядке ТКО1 в его организме нашли следы марихуаны, что стало причиной штрафа и временного отстранения американца от поединков. В результате чего сорвался его бой против Андерсона Силвы, а бой против Белфорта был признан несостоявшимся. Американское антидопинговое агентство (USADA) скостило Келвину срок дисквалификации, а матч-мейкеры UFC сделали ему подарок в лице пятого номера рейтинга для очередного боя. Гастелум является небольшим фаворитом на букмекерской линии. Ставки на его победу принимаются в среднем из расчёта 1,65. В то время как победа Вайдмана оценивается коэффициентом 2.30.

Среди 13 запланированных боёв карда грядущего турнира обратим особое внимание на очередной бой с участием усатого весельчака 36-летнего американца Патрика Камминса (9−4) выступающего в полутяжёлом весе. Дёркин (это его второе имя, то есть полностью Патрик Дёркин Камминс) успешно выступал по вольной борьбе, будучи студентом. В 2004 году занял второе место в NCAA и дважды входил в национальную сборную США. Перейти в смешанные единоборства решил в 2010 году и сразу выиграл дебютный бой на Strikeforce. После этого он выиграл досрочно ещё три боя на локальных шоу и подписал контракт с UFC.

В первом же бою Камминс был брошен под Даниэля Кормье и продержался против него всего 79 секунд. Затем выиграл три боя подряд и снова уступил топовому сопернику — Овинсу Сен-Прё. В последних двух поединках в Бразилии стал жертвой Гловера Тейшейры и Антонью Рожериу Ногейры, а в крайнем противостоянии сумел избежать увольнения, одержав победу большинством судейских голосов над Яном Блаховичем. Соперником Камминса станет 31-летний соотечественник ударник Джиан Вилланте (15−8), который решает аналогичные задачи по части сохранения прописки в сильнейшей лиге мира.

Другие бои

22 июля в Шеффилде (Великобритания) состоится турнир компании ACB 65, главным соыбтием которого станет титульный бой в полутяжёлом весе, между действующим чемпионом бразильцем Тьягу Силвой (19−5) и россиянином Батразом Агнаевым (3−0). В рамках предварительных поединков выступит один из лучших российских средневесов Вячеслав Василевский (29−5), которому будет противостоять 36-летний американец Уилл Ноланд (17−6).

Титулованный российский боксёр-любитель 28-летний Миша Алоян (бронзовый призёр ОИ в Лондоне, двукратный чемпион мира, чемпион Европы), успешно дебютировавший на профессиональном ринге в мае текущего года (Алоян одержал победу единогласным решением судей над никарагуанцем Ядером Кардосой), проведёт свой второй бой, который будет титульным. 22 июля в Москве (на Красной площади, в рамках празднования Дня российского бокса) Алоян встретится с другим представителем Никарагуа — 26-летним Марвином Солано (19−1−0, 7 КО). На кону боя будет стоять титул WBC Silver в первом легчайшем весе.

В андеркарде бывший чемпион мира во втором среднем весе россиянин Фёдор Чудинов (14−2−0, 10 КО) встретится с аргентинцем Херонимо Барбадийо (17−3−1, 14 КО). Также ожидается выступление ещё одного известного отечественного боксёра, олимпийского чемпиона среди любителей, а ныне перспективного бойца-профессионала Егора Мехонцева (12−0−1, 8 КО).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

UFC объявил, что ранее отмененный бой Нуньес — Шевченко пройдет 9 сентября

ТАСС, 21 июля. Бой между между обладательницей пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильянкой Амандой Нуньес и Валентиной Шевченко, представляющей Перу, пройдет 9 сентября в канадском Эдмонтоне. Об этом сообщает пресс-служба UFC.
Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера