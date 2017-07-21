Бой за титул UFC в легчайшей весовой категории состоится в рамках турнира UFC 215. В главном поединке вечера американец Деметриус Джонсон будет проводить 11-ю защиту титула чемпиона в наилегчайшем весе, соперником Джонсона будет американец Рэй Борг. 30-летний Джонсон является первым и единственным чемпионом UFC в наилегчайшей весовой категории, он выиграл данный титул в 2012 году, после чего 10 раз успешно защитил его.

В начале июля в Лас-Вегасе (США, штат Невада) состоялся турнир UFC 213, в главном бою которого за титул в легчайшей весовой категории должны были встретиться чемпионка Нуньес и Шевченко. Однако за несколько часов до поединка в Лас-Вегасе бразильянка почувствовала себя плохо и была госпитализирована, в итоге бой был отменен. Позднее в СМИ появилась информация, что Нуньес пыталась уклониться от боя и на самом деле не имела проблем со здоровьем. Глава UFC Дэйна Уайт позже сообщил, что врачи не выявили проблем со здоровьем у Нуньес.

Спортсменки ранее уже встречались в октагоне, когда в марте 2016 года Нуньес одержала победу над Шевченко по очкам по итогам трехраундового боя.

Нуньес стала чемпионкой UFC в июле 2016 года, победив удушающим приемом в первом раунде американку Мишу Тейт. В декабре 2016 года она провела первую защиту титула против американки Ронды Роузи, нокаутировав ее за 48 секунд. Всего она провела 18 боев в смешанных единоборствах, одержав 14 побед (13 досрочно) и потерпев четыре поражения. В активе Шевченко 16 боев в смешанных единоборствах, в которых она 14 раз выиграла (10 досрочно) и два раза проиграла.