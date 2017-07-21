UFC объявил, что ранее отмененный бой Нуньес — Шевченко пройдет 9 сентября
ТАСС, 21 июля. Бой между между обладательницей пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильянкой Амандой Нуньес и Валентиной Шевченко, представляющей Перу, пройдет 9 сентября в канадском Эдмонтоне. Об этом сообщает
пресс-служба UFC.
Бой за титул UFC в легчайшей весовой категории состоится в рамках турнира UFC 215. В главном поединке вечера американец Деметриус Джонсон будет проводить 11-ю защиту титула чемпиона в наилегчайшем весе, соперником Джонсона будет американец Рэй Борг. 30-летний Джонсон является первым и единственным чемпионом UFC в наилегчайшей весовой категории, он выиграл данный титул в 2012 году, после чего 10 раз успешно защитил его.
В начале июля в
Спортсменки ранее уже встречались в октагоне, когда в марте 2016 года Нуньес одержала победу над Шевченко по очкам по итогам трехраундового боя.
Нуньес стала чемпионкой UFC в июле 2016 года, победив удушающим приемом в первом раунде американку Мишу Тейт. В декабре 2016 года она провела первую защиту титула против американки Ронды Роузи, нокаутировав ее за 48 секунд. Всего она провела 18 боев в смешанных единоборствах, одержав 14 побед (13 досрочно) и потерпев четыре поражения. В активе Шевченко 16 боев в смешанных единоборствах, в которых она 14 раз выиграла (10 досрочно) и два раза проиграла.
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