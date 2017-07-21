Федор Емельяненко начал переговоры с Bellator о следующем поединке
МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Федор Емельяненко и руководство Bellator начали переговоры о следующем поединке россиянина. Об этом ТАСС заявил президент организации Скотт Кокер.
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Емельяненко имеет контракт с Bellator на три боя с возможностью проведения чемпионского поединка.
«Мы уже начали переговоры. Определенные детали [по следующему бою] должны появиться в ближайшие 45 дней», — сказал Кокер.
На турнире Bellator 180, прошедшем в конце июня, 40-летний Емельяненко проиграл техническим нокаутом в первом раунде американцу Мэтту Митриону, который получил медицинское освобождение на 30 дней.
Для Емельяненко поражение от Митриона стало пятым в карьере при 36 победах. На
В настоящий момент российскому бойцу запрещено проводить поединки в связи с нокаутом, он должен воздержаться от боев на территории США в течение 90 дней после проведения боя.
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