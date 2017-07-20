Нурмагомедов сообщил, что UFC предложил ему провести бой с Макгрегором в декабре
МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) предложило россиянину Хабибу Нурмагомедову бой с ирландцем Конором Макгрегором в декабре. Об этом Нурмагомедов заявил журналистам.
«Переговоры с Тони Фергюсоном ведутся о бое на конец осени, все идет успешно. Они хотят, чтобы я подождал Конора Макгрегора на декабрь. Но у меня пока в планах только бой с Фергюсоном», — сказал Нурмагомедов.
Нурмагомедов должен был провести бой с американцем Фергюсоном за титул «временного» чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в
28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 — досрочно).
Макгрегор ближайший поединок проведет по правилам бокса против американца Флойда Мэйуэзера 26 августа в
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