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20 июля 2017, 21:07 | Летние: Единоборства | ТАСС

Нурмагомедов сообщил, что UFC предложил ему провести бой с Макгрегором в декабре

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) предложило россиянину Хабибу Нурмагомедову бой с ирландцем Конором Макгрегором в декабре. Об этом Нурмагомедов заявил журналистам.

«Переговоры с Тони Фергюсоном ведутся о бое на конец осени, все идет успешно. Они хотят, чтобы я подождал Конора Макгрегора на декабрь. Но у меня пока в планах только бой с Фергюсоном», — сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов должен был провести бой с американцем Фергюсоном за титул «временного» чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. «Временный» титул в перспективе давал победителю поединка возможность встретиться с ирландским бойцом Конором Макгрегором в бою за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры «сгонки» веса.

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 — досрочно).

Макгрегор ближайший поединок проведет по правилам бокса против американца Флойда Мэйуэзера 26 августа в Лас-Вегасе.
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Нурмагомедов заявил, что проведет следующий бой осенью с Фергюсоном

Нурмагомедов заявил, что проведет следующий бой осенью с Фергюсоном

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Следующий поединок российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова запланирован на осень в США, его соперником станет американец Тони Фергюсон. Об этом Нурмагомедов заявил журналистам.
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