Нурмагомедов сообщил, что UFC предложил ему провести бой с Макгрегором в декабре

«Переговоры с Тони Фергюсоном ведутся о бое на конец осени, все идет успешно. Они хотят, чтобы я подождал Конора Макгрегора на декабрь. Но у меня пока в планах только бой с Фергюсоном», — сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов должен был провести бой с американцем Фергюсоном за титул «временного» чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. «Временный» титул в перспективе давал победителю поединка возможность встретиться с ирландским бойцом Конором Макгрегором в бою за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры «сгонки» веса.

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 — досрочно).