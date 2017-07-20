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20 июля 2017, 20:17 | Летние: Единоборства | ТАСС

Нурмагомедов заявил, что проведет следующий бой осенью с Фергюсоном

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Следующий поединок российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова запланирован на осень в США, его соперником станет американец Тони Фергюсон. Об этом Нурмагомедов заявил журналистам.

«У меня есть незаконченное дело с Фергюсоном, — сказал Нурмагомедов. — Некоторые люди считают, что Конор Макгрегор — более легкий вариант, чем Фергюсон. И на Конора я сейчас не акцентирую внимание. Приблизительно осенью я буду драться, следующий бой я планирую с Тони Фергюсоном, другие бои меня не интересуют».

Нурмагомедов должен был провести бой с Фергюсоном за титул «временного» чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. «Временный» титул в перспективе давал победителю поединка возможность встретиться с ирландским бойцом Конором Макгрегором в бою за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры «сгонки» веса.

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 — досрочно).
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