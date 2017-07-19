Ашимов выступит на турнире М-1 Challenge 81
В субботу 22 июля состоится турнир М-1 Challenge 81, где будет принимать участие наш соотечественник Арман Ашимов, победитель кубка Казахстана по MMA, Чемпион Казахстана, Евразии и Европы по K-1.
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Арман является настоящей звездой турниров Алаш Прайд — там он выступал 7 раз. Напомним, что Арман выступает в легчайшем весе и имеет на своем счету 8 побед, два поражения и одну ничью, в то время как его соперник Гаджимурад Алиев поражений пока что не знал.
За прогнозом на предстоящий бой Zakon.kz обратились к Асылбеку Дюсенову, Председателю Ассоциации ММА Казахстан.
— Прогноз очень прост, мы едем туда побеждать! Как и всегда ждем однозначной победой. Буквально час назад я разговаривал с тренером Армана, искренне пожелал им удачи. Они обещают не подвести своих болельщиков!
— За счет чего Арман сможет победить своего соперника?
— Хочу заметить, что он очень волевой парень, характер — это отличительная черта всех наших бойцов. Понятно, что Алиев имеет неплохой рекорд. Ребята из Дагестана очень сильны, и, думаю, сейчас их можно назвать лидерами не только в регионе, но и в мире. Но и Ашимов сможет удивить как соперника, так и болельщиков. Думаю, нас ждет очень сложный и зрелищный бой. Считаю, что он будет использовать удушающие приемы и ударные, хотя нельзя сказать, что Арман классический ударник.
— Гаджимурад не знал поражений. Не испытывает ли Арман психологического давления
— Не думаю, что этот факт поможет Гаджимураду, скорее даже наоборот, окажет некое давление на него. Именно этим может воспользоваться наш спортсмен. Арман бьется не первый день, он профессионал своего дела и сможет победить за счет своего волевого характера.
— На Ваш взгляд, как долго продлится бой?
— Сомневаюсь, что он затянется на все время. Просмотрев бои обоих, могу сказать, что самое интересное нас ждет к концу второго — началу третьего раундов.
Трансляция пройдет в эфире Первого канала Евразия 22 июля в 22:15.
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