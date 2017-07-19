Ашимов выступит на турнире М-1 Challenge 81

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Арман является настоящей звездой турниров Алаш Прайд — там он выступал 7 раз. Напомним, что Арман выступает в легчайшем весе и имеет на своем счету 8 побед, два поражения и одну ничью, в то время как его соперник Гаджимурад Алиев поражений пока что не знал.

За прогнозом на предстоящий бой Zakon.kz обратились к Асылбеку Дюсенову, Председателю Ассоциации ММА Казахстан.

— Прогноз очень прост, мы едем туда побеждать! Как и всегда ждем однозначной победой. Буквально час назад я разговаривал с тренером Армана, искренне пожелал им удачи. Они обещают не подвести своих болельщиков!

— За счет чего Арман сможет победить своего соперника?

— Хочу заметить, что он очень волевой парень, характер — это отличительная черта всех наших бойцов. Понятно, что Алиев имеет неплохой рекорд. Ребята из Дагестана очень сильны, и, думаю, сейчас их можно назвать лидерами не только в регионе, но и в мире. Но и Ашимов сможет удивить как соперника, так и болельщиков. Думаю, нас ждет очень сложный и зрелищный бой. Считаю, что он будет использовать удушающие приемы и ударные, хотя нельзя сказать, что Арман классический ударник.

— Гаджимурад не знал поражений. Не испытывает ли Арман психологического давления из-за этого?

— Не думаю, что этот факт поможет Гаджимураду, скорее даже наоборот, окажет некое давление на него. Именно этим может воспользоваться наш спортсмен. Арман бьется не первый день, он профессионал своего дела и сможет победить за счет своего волевого характера.

— На Ваш взгляд, как долго продлится бой?

— Сомневаюсь, что он затянется на все время. Просмотрев бои обоих, могу сказать, что самое интересное нас ждет к концу второго — началу третьего раундов. Опять-таки, все будет зависеть от психологического настроя, и наш боец в этом очень силен. Субботний вечер вообще обещает быть очень интересным. В одном из боев турнира на ринг выйдет также уроженец Караганды Алик Албогачиев против Филиппа Нарижного. Также состоятся бои между титанами М-1 Сергеем Харитоновым и Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантосом. А в бою за титул в легчайшем весе M-1 Challenge сойдутся Мовсар Евлоев и Павел Витрук.

Трансляция пройдет в эфире Первого канала Евразия 22 июля в 22:15.