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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30428187/
19 июля 2017, 9:03 | Летние: Единоборства | Lenta.Ru

Кадыров предложил бойцам UFC «подраться насмерть» с чеченцами

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал представителей Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) встретиться с чеченскими спортсменами и определить, кто сильнее.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал представителей Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) встретиться с чеченскими спортсменами и определить кто из них сильнее. Кадыров отметил что поединки наверняка получились бы очень зрелищными. Он добавил что это были бы бои до конца а соперники стали бы биться насмерть. Увеличить
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«Мы предлагаем, чтобы спортсмены UFC и клуба “Ахмат” встретились в турнире. И посмотрим, чьи бойцы сильнее. Думаю, это будет очень зрелищно. Они будут биться до конца. Это будет бой насмерть. Рано или поздно мы докажем, что наши спортсмены — лучшие», — заявил Кадыров.

11 июля глава республики обвинил арбитров в предвзятом отношении к представителям бойцовского клуба «Ахмат» и призвал спортсменов завершать поединки досрочно, отправляя соперников в нокаут.

UFC — промоушен, занимающийся организацией поединков по правилам смешанных единоборств (ММА).

В спортивном клубе «Ахмат» состоят как российские, так и иностранные бойцы. Под знаменами «Ахмата» выступает бывший чемпион UFC Фабрисиу Вердум.
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