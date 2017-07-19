Кадыров предложил бойцам UFC «подраться насмерть» с чеченцами

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«Мы предлагаем, чтобы спортсмены UFC и клуба “Ахмат” встретились в турнире. И посмотрим, чьи бойцы сильнее. Думаю, это будет очень зрелищно. Они будут биться до конца. Это будет бой насмерть. Рано или поздно мы докажем, что наши спортсмены — лучшие», — заявил Кадыров.

11 июля глава республики обвинил арбитров в предвзятом отношении к представителям бойцовского клуба «Ахмат» и призвал спортсменов завершать поединки досрочно, отправляя соперников в нокаут.

UFC — промоушен, занимающийся организацией поединков по правилам смешанных единоборств (ММА).

В спортивном клубе «Ахмат» состоят как российские, так и иностранные бойцы. Под знаменами «Ахмата» выступает бывший чемпион UFC Фабрисиу Вердум.