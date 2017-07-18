Кадыров предложил организовать бои между бойцами UFC и клуба «Ахмат»
Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил с инициативой организации матчевой встречи между бойцами клуба «Ахмат» и представителями UFC.
«Мы предлагаем, чтобы бойцы клуба “Ахмат” и представители UFC провели турнир. И тогда мы посмотрим, кто сильнее. Думаю, это будет достаточно классное шоу. Они будут драться до конца, это будут бои насмерть. Наш девиз — смерть, лучше второго места. Мы заберём все ваши пояса и привезём их в Грозный», — цитирует Кадырова Bloody Elbow со ссылкой на канал HBO.
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