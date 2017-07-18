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18 июля 2017, 21:56 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Нурмагомедов ударил болельщика, который попросил его об этом

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, выступающий под эгидой UFC, разместил на своей странице в «Инстаграме» забавное видео.

Российский боец смешанных единоборств <span class=error>Хабиб</span> Нурмагомедов выступающий под эгидой UFC разместил на своей странице в Инстаграме забавное видео. Увеличить
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Во время пребывания в Таджикистане один из фанатов Нурмагомедова попросил бойца нанести ему удар в туловище. Хабиб в свою очередь не стал отказываться. Отвлекая болельщика разговором, он нанёс ему неожиданный удар в корпус. Толпа зрителей, собравшихся вокруг, взорвалась аплодисментами, сам «пострадавший» также встретил шуточный удар Нурмагомедова смехом.
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