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18 июля 2017, 18:15 | Летние: Единоборства | ТАСС

Российский боец Штырков заявил, что пока не планирует подписывать контракт с UFC

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк пока не планирует подписывать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), поскольку еще чувствует себя неготовым к выступлению на таком уровне. Об этом спорстмен рассказал ТАСС.

По словам бойца желание выступать в UFC у него есть но он пока не готов. Увеличить
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Как ранее стало известно ТАСС, 28-летнему Штыркову поступило предложение подписать контракт с UFC, однако он пока не планирует этого делать.

«Желание (выступать в UFC), конечно, есть, — сказал Штырков. — Но там необходимо побеждать, а к этому нужно быть готовым. Факт, что я дерусь на домашней арене, не уменьшает моих заслуг, и я расту с каждым боем. Если бы мне давали непонятных бойцов только ради рейтинга, но ведь мне на самом деле привозят достойных соперников, которые еще не списаны в запас».

«Желание выступать в UFC есть, но я всем говорю, что пока не готов. Там огромная конкуренция, есть бойцы и хуже, чем те, с которыми я дрался. Но туда нужно приходить в заявкой в топ», — добавил собеседник агентства.

Штырков является двукратным бронзовым призером чемпионата России по боевому самбо.

В боях по правилам ММА россиянин побеждал таких известных бойцов как бразилец Антонио Бигфут Силва, американцы Джефф Монсон и Рикко Родригес, англичанин Филипп де Фрис, а также японец Сатоси Исии. Всего в его активе 11 побед (из них девять досрочно) и ни одного поражения.
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