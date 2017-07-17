Пресс-служба Емельяненко опровергла информацию о его съемках в фильме «Ложь Матильды»
МОСКВА, 17 июл —
Р-Спорт. Известный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко не планирует сниматься в фильме «Ложь Матильды», сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе спортсмена.
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Ранее в СМИ появилась информация, что Емельяненко примет участие в съемках фильма, который будет ответом на картину Алексея Учителя о российском царе Николае II и его отношениях с балериной Матильдой Кшесинской.
«Федор Емельяненко не планирует сниматься в фильме. С Федором никто не вел переговоров, и тем более он не давал своего согласия на участие в фильме», — заявили в
Также ранее сообщалось, что участие в фильме примут член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов, актеры Андрей Мерзликин и Алексей Нилов и митрополит Викентий (Морарь).
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