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17 июля 2017, 15:59 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Пресс-служба Емельяненко опровергла информацию о его съемках в фильме «Ложь Матильды»

МОСКВА, 17 июл — Р-Спорт. Известный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко не планирует сниматься в фильме «Ложь Матильды», сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе спортсмена.

<em>МОСКВА 17 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Известный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко не планирует сниматься в фильме Ложь Матильды сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> спортсмена. Увеличить
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Ранее в СМИ появилась информация, что Емельяненко примет участие в съемках фильма, который будет ответом на картину Алексея Учителя о российском царе Николае II и его отношениях с балериной Матильдой Кшесинской.

«Федор Емельяненко не планирует сниматься в фильме. С Федором никто не вел переговоров, и тем более он не давал своего согласия на участие в фильме», — заявили в пресс-службе бойца.

Также ранее сообщалось, что участие в фильме примут член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов, актеры Андрей Мерзликин и Алексей Нилов и митрополит Викентий (Морарь).
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Новости Единоборств

Федор Емельяненко и Виталий Милонов снимутся в фильме «Ложь Матильды»

Федор Емельяненко и Виталий Милонов снимутся в фильме «Ложь Матильды»

МОСКВА, 17 июл — Р-Спорт. Известный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко и член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов снимутся в фильме «Ложь Матильды», который будет ответом на картину Алексея Учителя о российском царе Николае II и его отношениях с балериной Матильдой Кшесинской, сообщает портал znak.com.
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