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17 июля 2017, 14:45 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Федор Емельяненко и Виталий Милонов снимутся в фильме «Ложь Матильды»

МОСКВА, 17 июл — Р-Спорт. Известный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко и член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов снимутся в фильме «Ложь Матильды», который будет ответом на картину Алексея Учителя о российском царе Николае II и его отношениях с балериной Матильдой Кшесинской, сообщает портал znak.com.

МОСКВА 17 июл — Р-Спорт. Известный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко и член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов снимутся в фильме Ложь Матильды который будет ответом на картину Алексея Учителя о российском царе Николае II и его отношениях с балериной Матильдой Кшесинской сообщает портал znak.com. Увеличить
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Сценарий «Лжи Матильды» практически готов. Съемки фильма начнутся на следующей неделе в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, а в прокат лента выйдет в середине сентября (до выхода картины Учителя). В какой роли в картине выступит Емельяненко, пока не сообщается. Также в фильме появятся актеры Андрей Мерзликин и Алексей Нилов и митрополит Викентий (Морарь).

«В современном мире чистота тела рассматривается как нечто устаревшее. Я воспитан в такой семье и такой среде, где добрачные отношения рассматриваются как патология, даже для мужчины. Поэтому я знаю, что для государя понятия “влюбленность” и “добрачные отношения” были неприемлемы», — сказал режиссер «Лжи Матильды» Сергей Алиев на пресс-конференции.

Ранее представители общественного движения «Царский крест» назвали фильм Учителя «Матильда» «антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры». Депутат Госдумы Наталья Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину. Позже Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму «Матильда» и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ.
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