Боец ММА скончался после поединка

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Боец смешанных единоборств Доншэй Уайт скончался после боя, в котором получил серию тяжелых ударов. По информации Sherdog.com, смертельный для спортсмена-любителя поединок состоялся 15 июля в американском Льюисвилле (штат Кентукки) в рамках турнира Hardrock MMA 90 — соперником супертяжеловеса стал Рики Мьюз.

Отмечается, что в ходе второго раунда Уайт пропустил серию мощных ударов, после чего рефери решил остановить встречу для оказания срочной медицинской помощи пострадавшему, которая на несколько секунд привела бойца в чувство — он сумел подняться и проследовать в подтрибунное помещение, однако спустя пару шагов упал без сознания.

Вскоре 37-летний спортсмен был доставлен в госпиталь, где через некоторое время скончался.

В настоящий момент точная причина смерти Уайта не называется.

Как сообщает источник, для Даншэя этот бой стал первым с ноября 2015 года, когда он победил Джона Джонсона-младшего в первом раунде в рамках Hardrock MMA 76.

В ходе субботнего турнира едва не случилась еще одна трагедия: после одного из боев сознание потерял Кален Рэй. Ему также на месте была оказана медицинская помощь, после чего спортсмен был отправлен в больницу.

После этого на стадионе фактически не осталось никого из медицинского персонала, который был полностью занят Рэем и Уайтом, и бойцовский вечер было решено отменить.

Ранее в схожих обстоятельствах ушел из жизни 34-летний канадский боец Тим Хаг, в свое время выступавший в организации UFC: трагедия произошла в середине июня.

В ходе боя с соотечественником Адамом Брейдвудом, известным в прошлом игроком в американский футбол, Хаг был отправлен в тяжелейший нокаут — врачи на время привели спортсмена в сознание, однако уже в раздевалке он опять упал на пол без чувств.

Тима срочно доставили в клинику с внутричерепным кровотечением в состоянии комы, но спустя пару часов медики были вынуждены констатировать смерть бойца.

Тогда же в СМИ появилась информация, что к кончине Хага мог привести тренировочный бой, проведенный им весной.

— в том поединке, проходившем по правилам бокса, оппоненты якобы использовали перчатки ММА, непригодные для такового вида спаррингов.

После тренировочной встречи Тим чувствовал себя плохо, однако обращаться за медицинской помощью не стал.

В UFC боец выступал до 2011 года, когда потерпел тяжелое поражение от известного многим поклонникам ММА Мэтта Митриона — в результате проигрыша организация прекратила с ним сотрудничество.

Случались подобные трагедии, к сожалению, и в России.

В 2011 году в результате травм, полученных во встрече с Сергеем Ковалевым, одним из известнейших на данный момент отечественных боксеров, скончался 27-летний Роман Симаков.

По ходу поединка, транслировавшегося в прямом эфире на телевидении, инициативой уверенно владел Ковалев, в седьмом раунде вынудив судью остановить матч —.

Роман сумел подняться с ринга, однако спустя несколько секунд у него подкосились ноги, и он потерял сознание.

Спортсмен, впавший в кому, был в срочном порядке доставлен в больницу, но проведенная там длительная операция на мозге не смогла спасти жизнь боксера, и через три дня после поединка он скончался.

Смерть Симакова шокировала Ковалева — какое-то время, по сообщениям в прессе, он даже не хотел возвращаться в бокс.

В 2016 году, одержав победу над малавийцем Айзеком Чилембу, Сергей заявил, что отдаст весь свой гонорар от боя, составивший около $1 млн, родителям Симакова.