Шлеменко: Мусаси может нокаутировать, понимаю всю его опасность

«То, что я не буду фаворитом, для меня ни на что не влияет. Я знаю одно точно: я буду работать до конца. А что там в итоге будет — посмотрим. Мусаси хорош во всех аспектах: может и нокаутировать, и приём сделать. Он очень неудобный боец, слабых сторон у него не так много. Плюс к этому он не сдыхает в бою. Я понимаю всю его опасность.

Относительно веса скажу так: я начал свою карьеру недовеском, но побеждал соперников, которые были крупнее меня. Силу духа ещё никто не отменял. На бой против человека, который крупнее тебя, надо выходить с очень хорошо продуманной тактикой. Если я выйду против Мусаси без тактики, то, скорее всего, проиграю и даже могу проиграть досрочно. Я знаю, что мне будет тяжело. Но если удастся построить правильную тактику и не отходить от неё, то я выиграю этот бой, — приводит слова Шлеменко Матч ТВ.