Макгрегор заявил, что хотел бы провести бой с Нурмагомедовым в России

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26 августа в Лас-Вегасе Макгрегор проведет бой по правилам бокса с американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим.

«Бой с Нурмагомедовым в России — это один из вариантов, который мы рассматриваем после поединка с Мэйуэзером, — сообщил Макгрегор. — Это было бы грандиозно, это было бы похоже на что-то из фильма “Рокки”. Я думаю, вся моя жизнь с недавнего времени — это “Рокки”. Почему бы и не встретиться с мужчиной в его родной стране, в таком безумном месте как Россия?».

«Определенно, это то, что я хотел бы сделать. Но у меня есть еще несколько разных вариантов. Посмотрим, что будет дальше», — добавил ирландский боец смешанного стиля (ММА).

На счету 28-летнего Макгрегора 24 поединка по правилам ММА, 21 победа (18 — нокаутом) и три поражения. В активе 28-летнего Нурмагомедова 24 победы (16 — досрочно) в 24 поединках.