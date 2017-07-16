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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30400004/
16 июля 2017, 10:32 | Летние: Единоборства | ТАСС

Макгрегор заявил, что хотел бы провести бой с Нурмагомедовым в России

ТАСС, 16 июля. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландец Конор Макгрегор хотел бы провести поединок с Хабибом Нурмагомедовым в России. Слова ирландца приводит портал MMA Mmania.

<em>ТАСС 16 июля.</em> Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландец <span class=error>Конор</span> Макгрегор хотел бы провести поединок с <span class=error>Хабибом</span> Нурмагомедовым в России. Слова ирландца приводит портал MMA Mmania. Увеличить
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26 августа в Лас-Вегасе Макгрегор проведет бой по правилам бокса с американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим.

«Бой с Нурмагомедовым в России — это один из вариантов, который мы рассматриваем после поединка с Мэйуэзером, — сообщил Макгрегор. — Это было бы грандиозно, это было бы похоже на что-то из фильма “Рокки”. Я думаю, вся моя жизнь с недавнего времени — это “Рокки”. Почему бы и не встретиться с мужчиной в его родной стране, в таком безумном месте как Россия?».

«Определенно, это то, что я хотел бы сделать. Но у меня есть еще несколько разных вариантов. Посмотрим, что будет дальше», — добавил ирландский боец смешанного стиля (ММА).

На счету 28-летнего Макгрегора 24 поединка по правилам ММА, 21 победа (18 — нокаутом) и три поражения. В активе 28-летнего Нурмагомедова 24 победы (16 — досрочно) в 24 поединках.

Россиянин должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном за титул «временного» чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире в Лас-Вегасе. «Временный» титул в перспективе давал победителю поединка возможность встретиться с Макгрегором в бою за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры «сгонки» веса.
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