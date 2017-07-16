Макгрегор заявил, что хотел бы провести бой с Нурмагомедовым в России
ТАСС, 16 июля. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландец Конор Макгрегор хотел бы провести поединок с Хабибом Нурмагомедовым в России. Слова ирландца приводит портал MMA Mmania.
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26 августа в
«Бой с Нурмагомедовым в России — это один из вариантов, который мы рассматриваем после поединка с Мэйуэзером, — сообщил Макгрегор. — Это было бы грандиозно, это было бы похоже на
«Определенно, это то, что я хотел бы сделать. Но у меня есть еще несколько разных вариантов. Посмотрим, что будет дальше», — добавил ирландский боец смешанного стиля (ММА).
На счету 28-летнего Макгрегора 24 поединка по правилам ММА, 21 победа (18 — нокаутом) и три поражения. В активе 28-летнего Нурмагомедова 24 победы (16 — досрочно) в 24 поединках.
Россиянин должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном за титул «временного» чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире в
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