Мэйгрегор и Маквезер наносят ответный удар!

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Есть масса вещей поинтереснее, чем смотреть ночью трансляции пресс-тура Мейуэзер — Макгрегор. Часть из этих вещей даже можно отнести к легальным развлечениям. Но петушиные и собачьи бои, убийство китов и ацтекский футбол с последующими человеческими жертвоприношениями плохо вписываются в концепцию современного спортивного ТВ. А Мейуэзер — Макгрегор это кулачный бой в PPV формате, что подразумевает допустимый в приличном обществе уровень вербальной агрессии и социально приемлемый уровень насилия после.

НУЖЕН ГЕРОЙ И НУЖЕН ЗЛОДЕЙ

Но для того, чтобы продавать платные трансляции — а цель стоит побить рекорд боя Мейуэзер — Пакьяо в 4 миллиона проданных PPV — об этом поединке должны говорить все и постоянно, в течение следующих недель, оставшихся до встречи в ринге. Бой Мейуэзер — Пакьяо покупала даже не столько боксёрская аудитория, сколько широкая публика, в остальное время мало интересующаяся боями. Слишком велик был масштаб события и его значение выходило за пределы спорта. Но и там, и в поединке, который состоится в этом августе, для профессионалов все предельно ясно — есть явный фаворит, и есть симпатии публики, которые на стороне его соперника.

Кросс-платформенная аудитория, зрители бокса, зрители ММА, слабо интересующиеся спортом люди, практически все сходятся в одном — это шоу, а не бой. С чётким распределением ролей. Флойд Мейуэзер, несмотря на массу достоинств, — в глазах людей прежде злодей, персонаж раздражающий. И чтобы ставить рекорды по продажам — ему нужен был герой. Пакьяо был идеальным героем. Но и до него на фоне Мейуэзера смотрелись персонажами положительными Оскар Де Ла Хойя и Рикки Хаттон, в жизни не совсем являющиеся примерами для подражания — у каждого богатая история, связанная с алкоголем, наркотиками и женщинами… но на их фоне Мэйвезер был «плохим парнем». Так же произошло и теперь, с Конором.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС И ТОРОНТО

Флойд со всей семьей, детьми и многочисленными женщинами, Конор в костюме, где тонкая полоска состояла из букв «Fuck you», выкрики обоих, обещание нокаутировать друг друга, отключенный поначалу микрофон Конора, что он затем не раз припомнил Флойду и боссу Showtime sports Стивену Эспиносе. Идеи новой никакой не было, вся риторика обоих была построена на публичном образе бойцов, и ничего экстраординарного они придумать не могли. Старые реплики, повторенные на новый лад — но уже для новой аудитории. Весёлый балаган и бодрый цирк, плохо сыгранный, но ребята старались… при этом удивить своих зрителей они вряд ли чем-то смогли, только разве что повышенным уровнем децибелов и неполиткорректностью. Подумаешь, отбирали друг у друга микрофоны и флаги. Все было даже мило и слишком прилично. Это было как намёк на нечто большее, а большего не было.

О том, как публика воспринимает это шоу и его героев лучше всего скажут комментарии к трансляции на youtube. Там, кстати, было и много на кириллице.

Писали много в духе «Флойд — гей. UFC лучше» и все такое. Расистские выкрики вроде «Чертова планета обезьян»… Фанаты закидывают друг друга цифрами — 49−1, подразумевая победу Макгрегора, в ответ получали 50−0 от армии Мейуэзера. «К черту Трампа», внезапно. К середине трансляции появились комментарии «пускай в Россию приезжают!» на русском, «РОССИЯ ВПЕРЕД» и на английском — «Время Хабиба!».

ХАБИБ

Хабиба вспоминали по понятным причинам часто. При этом далеко не факт, что Макгрегор после этого боя вообще будет снова драться в октагоне. Скорее он возьмет свои 100 млн за этот супербой и исчезнет в клубах пыли в направлении заката. Тренер Конора Джон Кавана заявил недавно о желании Макгрегора провести бой с Нурмагомедовым в России в декабре, но в это время, должно быть, хохотал как ненормальный. Сам Хабиб в это время спорит с UFC о том, когда ему стоит драться за титул с Тони Фергюсоном. И здесь вообще смущает, что для него есть разница — в октябре это состоится или в ноябре… Сейчас, блин, июль! Середина лета.

НЬЮ-ЙОРК И ЛОНДОН

Пресс-тур, конечно, будет выглядеть лучше на фотографиях и в смонтированной версии. Костюмы Макгрегора и чуть облагороженные цитаты, отредактированные расистские шутки, за которые пришлось извиняться Дане Уайту, который все же несёт ответственность за Конора. А трансляции слабонервным и особо чутким зрителям лучше было не смотреть.

Конор все пытался заставить толпу в каждом городе скандировать «К черту всех Мейуэзеров», и в Лондоне, наконец, ему это удалось. Флойд стоял, раскинув руки, и явно получал удовольствие. Ругань эта была музыкой для его ушей, потому что означала проданные билеты и трансляции.

«Ты сутенер, а он твоя шлюха», — от Флойда к Дане Уайту это был максимум, на что все сподобились в последний день.

Первые два дня пресс-тура бойцы друг друга не трогали. В Бруклине они начали друг друга немного подталкивать, и многие ждали, что в Лондоне уже будет полноценная драка. Но не сложилось.

Публика поорала на Флойда, Конор в последний раз пообещал нокаутировать соперника за 4 раунда, Флойд бесчисленное количество раз произнес слово «сучка», посчитал свои деньги и попутно нецензурными воплями поздравил Конора с днем рождения.

Все, кажется, все равно получали удовольствие.

ВЕГАС

Теперь остался только Лас-Вегас и бой. Финальный аккорд раскрутки будет уже на последнем «лицом к лицу» за пару дней до события и на взвешивании.

Возможно, это будет даже интереснее самого боя. Там уже — классическая схема отъема денег в стиле Мейуэзера.

А пока ребята играют понятные роли, хорошо знакомые каждому из детства. «Ты ведёшь себя как 10-летний», говорит Флойду Конор, но сам ведёт себя точно так же. Они продают нам возвращение в детство. А дети слишком часто обещают драться до смерти, а бьются до первой крови.

Так что примите сразу все как есть. Дамы и господа, это ограбление! Доставайте ваши кошельки, драгоценности и кредитки — и бросайте в этот пластиковый мешок. Там не принимают чеки, записки от мамы и от папы и фальшивые «роллексы». Хотя, может, и они сгодятся, вместе с биткойнами — хотя старый добрый нал убедительнее.