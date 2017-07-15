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15 июля 2017, 0:59 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Бой Кормье — Джонс станет главным событием турнира UFC 214

UFC объявило полный состав пар на турнир UFC 214, который пройдёт 29 июля в Анахайме. Главным его событием станет титульный бой в полутяжёлом весе между Даниэлем Кормье и Джоном Джонсом, сообщает MMAJunkie.

Отметим, что это будет уже второе противостояние бойцов, в 2015 году Джонс оказался сильнее Кормье.

Кроме этого в рамках турнира состоятся ещё два титульных поединка. Чемпион мира в полусреднем весе Тайрон Вудли будет защищать свой титул в бою с Демианом Майей, а Тоня Эвингер и Кристин Жустино поспорят за вакантный титул чемпионки в полулёгком весе.
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