Отметим, что это будет уже второе противостояние бойцов, в 2015 году Джонс оказался сильнее Кормье.

Кроме этого в рамках турнира состоятся ещё два титульных поединка. Чемпион мира в полусреднем весе Тайрон Вудли будет защищать свой титул в бою с Демианом Майей, а Тоня Эвингер и Кристин Жустино поспорят за вакантный титул чемпионки в полулёгком весе.