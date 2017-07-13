Российский боец Шаматава проведет следующий бой 18 августа в Краснодаре
МОСКВА, 13 июля. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Гога Шаматава проведет следующий поединок 18 августа. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе организаторов турнира Prime Selection.
Боец был госпитализирован 15 июня в день поединка за титул чемпиона мира в отделение торакальной хирургии Краевой клинической больницы № 1 им. проф. С. В. Очаповского в Краснодаре с сильными болями в грудной клетке. Диагноз — пневмомедиастинум. Там он был помещен в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Однако спустя неделю Шаматава был выписан.
«Российский боец, победитель
В активе 25-летнего Шаматавы десять побед и три поражения в ММА. В основном спортсмен проводит бои на турнире Prime Selection.
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