Российский боец Шаматава проведет следующий бой 18 августа в Краснодаре

Боец был госпитализирован 15 июня в день поединка за титул чемпиона мира в отделение торакальной хирургии Краевой клинической больницы № 1 им. проф. С. В. Очаповского в Краснодаре с сильными болями в грудной клетке. Диагноз — пневмомедиастинум. Там он был помещен в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Однако спустя неделю Шаматава был выписан.

«Российский боец, победитель Гран-при Prime Selection — 2016, Гога Шаматава проведет бой за титул чемпиона мира против бразильца Реймисона Бруно Соуза де Оливейра на турнире Prime Selection 18 августа в Краснодаре», — говорится в сообщении.

В активе 25-летнего Шаматавы десять побед и три поражения в ММА. В основном спортсмен проводит бои на турнире Prime Selection.