Каратисты Казахстана будут бороться за путевку на Олимпийские игры в Токио
XIV чемпионат Азии среди взрослых и XVI чемпионат Азии среди кадетов и юниоров по
каратэ-до послужит путевкой на Олимпийские игры в Буэнос-Айрос и Токио-2020, сообщает ortcom.kz.
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Впервые в Казахстане с 13 по 16 июля пройдет чемпионат Азии по каратэ. На нем соберутся лучшие спортсмены со всего мира — 627 представителей 27 стран уже приехали в Астану.
Как отмечает
— Мечта спортсменов, которые занимаются каратэ сбылась. Этот вид спорта включен в олимпийские. На юношеском турнире чемпионата Азии зачет очков идет для юношеских олимпийских игр в следующем году, в
Стоит отметить, что Национальная сборная Казахстана по
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