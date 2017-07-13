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13 июля 2017, 13:08 | Летние: Единоборства | Sports.kz

Каратисты Казахстана будут бороться за путевку на Олимпийские игры в Токио

XIV чемпионат Азии среди взрослых и XVI чемпионат Азии среди кадетов и юниоров по каратэ-до послужит путевкой на Олимпийские игры в Буэнос-Айрос и Токио-2020, сообщает ortcom.kz.

XIV чемпионат Азии среди взрослых и XVI чемпионат Азии среди кадетов и юниоров по <nobr>каратэ-до </nobr>послужит путевкой на Олимпийские игры в <nobr>Буэнос-Айрос</nobr> и Токио-2020 сообщает ortcom.kz. Увеличить
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Впервые в Казахстане с 13 по 16 июля пройдет чемпионат Азии по каратэ. На нем соберутся лучшие спортсмены со всего мира — 627 представителей 27 стран уже приехали в Астану.

Как отмечает вице-президент Федерации каратэ Республики Казахстан Жасталап Санауов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, работа по включению каратэ в олимпийский вид спорта проводилась на протяжении 13 лет. Большой вклад в это внесли представители Всемирной федерации каратэ.

— Мечта спортсменов, которые занимаются каратэ сбылась. Этот вид спорта включен в олимпийские. На юношеском турнире чемпионата Азии зачет очков идет для юношеских олимпийских игр в следующем году, в Буэнос-Айросе. Это первый чемпионат для юниоров, в котором уже начнется подсчет очков. Для взрослых чемпионат является трамплином по набору очков для попадания на олимпиаду. Набранные баллы зачтутся при получении лицензии на Олимпийские игры в Токио-2020, — подчеркнул вице-президент Федерации каратэ Республики Казахстан Жасталап Санауов.

Стоит отметить, что Национальная сборная Казахстана по каратэ-до будет представлена 70 участниками, среди которых чемпионы и призеры чемпионатов мира и Азии.

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