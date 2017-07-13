«Бой с ним — довольно интересный ход для меня. Но всё зависит от того, когда и как это произойдёт. Я не планирую драться в ближайшее время, так как в данный момент я больше сосредоточен на подготовке своего подопечного Андрея Корешкова к предстоящему поединку в Bellator 25 августа. Также я готовлю других ребят, у меня большая команда.



Мусаси является серьёзным противником, и бой с атлетом такого уровня подразумевает солидную подготовку. Честно говоря, я был бы более мотивированным, если бы бой с Мусаси был за пояс. Я уступил свой пояс Брэндону Хэлси по ошибке в 2015 году, но недавно я его одолел. Так что я хочу забрать пояс обратно. А о бое с Мусаси я просто не задумывался, так как обо всём этом мы узнали только недавно. Честно говоря, бой с Мусаси — не мой наивысший приоритет в данный момент. Если бы это был титульный бой, то да, я бы определённо пошёл на это. Но, как я уже говорил ранее, сейчас я сосредоточен на бое моего ученика», — цитирует Шлеменко Haysport.