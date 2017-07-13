Фергюсон: Хабибу должно быть стыдно

«Конор посмотрел на меня в течении секунды, и я могу сказать, что видел настоящего призрака, — говорит Тони. — Он отвел взгляд настолько быстро. Я большой поклонник Мейвезера. Он бьет и не дает ударить по себе. Мне все понравилось, потому что Конор понял, что я тоже там. Я мог бы вести себя и похуже, если бы захотел, но это не мой стиль. Я буду собой. Я не буду Конором.

Также Фергюсон заявил, что все еще нацелен на бой с Хабибом Нурмагомедовым (link is external): «Бой с Хабибом был бы большим событием. Это было бы потрясающе. Я думаю, что поклонники заслужили этот бой. UFC 209 своего рода провалился, потому что Хабиб не вышел на бой. Хабибу должно быть стыдно за себя. Он должен выйти на бой для всех поклонников, особенно из России».