Нурмагомедов назвал имя следующего соперника

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«На сегодняшний день мой следующий соперник — Тони Фергюсон, бой состоится в ноябре. Победитель будет драться с Конором Макгрегором», — сказал Нурмагомедов.

По его словам, в UFC хотят организовать этот бой в октябре. «Дана Уайт (глава UFC, — прим. “Ленты.ру”) выступил с заявлением, что Гэтжи может выйти на бой с Тони, если у меня не получится. Таким образом они хотят меня заставить подписаться на бой с Фергюсоном в октябре. Это все уловки UFC», — добавил боец.

29 июня сообщалось, что ирландец Конор Макгрегор захотел провести бой с Нурмагомедовым в России. В настоящее время Конор готовится к поединку с американцем Флойдом Мэйуэзером по правилам бокса, который пройдет 26 августа в Лас-Вегасе.