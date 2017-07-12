Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30359341/
12 июля 2017, 10:00 | Летние: Единоборства | Газета.Ру

Президент UFC Уайт: Макгрегор может не вернуться в бои

Президент UFC Дана Уайт не исключает возможное завершение карьеры Конора Макгрегора после боя с Флойдом Мейвезером — младшим.

Президент UFC Дана Уайт не исключает возможное завершение карьеры <span class=error>Конора</span> Макгрегора после боя с <span class=error>Флойдом</span> Мейвезером — младшим. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«У меня было много парней, которые работали с нами в UFC, они сделали кучу денег и после этого их не видно. Если он заработает определенное количество денег, то он может никогда не вернуться в бои снова. Это часть нашей игры. Этот парень многое сделал для спорта, многое сделал для компании, и этот бой — это то, что он хотел. Поэтому мы разрешили ему это. Если это будет конец его карьеры, то с этим ничего не поделаешь», — заявил Уайт в интервью Fox sports 1.

Ранее Флойд Мейвезер поделился ожиданиями от боя с чемпионом UFC Конором Макгрегором.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Лучшие моменты боя Штырков — Исии

Компания RCC Boxing Promotions представила видеоподборку лучших моментов поединка между российским бойцом ММА Иваном Штырковым (11−0−0, 9 КО) и японцем Сотоси Исии (15−8), состоявшегося в рамках турнира, который прошёл 9 июля в Екатеринбурге.
Еще 7 новостей  Все новости