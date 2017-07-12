Президент UFC Уайт: Макгрегор может не вернуться в бои

«У меня было много парней, которые работали с нами в UFC, они сделали кучу денег и после этого их не видно. Если он заработает определенное количество денег, то он может никогда не вернуться в бои снова. Это часть нашей игры. Этот парень многое сделал для спорта, многое сделал для компании, и этот бой — это то, что он хотел. Поэтому мы разрешили ему это. Если это будет конец его карьеры, то с этим ничего не поделаешь», — заявил Уайт в интервью Fox sports 1.

Ранее Флойд Мейвезер поделился ожиданиями от боя с чемпионом UFC Конором Макгрегором.