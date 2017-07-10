Иванов: Призер ОИ Денисенко выступит за сборную РФ по тхэквондо на Гран-при в Москве

Денисенко на Играх в Лондоне занял третье место в весовой категории до 58 кг, а в Рио-де-Жанейро стал вторым в весе до 68 кг. Гран-при WT пройдет в столице России 4—6 августа .

«Состав участников соревнований определяет Всемирная федерация тхэквондо на основании рейтинга спортсменов, — сказал по телефону Иванов. — В весовой категории до 58 килограммов по приглашению WT выступят Станислав Денисов и Михаил Артамонов, а дополнительно мы, как проводящая турнир сторона, можем выставить еще одного участника — им будет Владимир Гриценко. В категории до 68 кг на основании приглашения WT будут участвовать Алексей Денисенко и Константин Минин, а дополнительно выступит Вячеслав Минин».

Собеседник агентства сообщил, что в мужскую команду по приглашению WT также включены Альберт Гаун и Максим Храмцов (оба — до 80 кг), Владислав Ларин и Роман Кузнецов (свыше 80 кг), а дополнительно — Антон Котков (до 80 кг) и Юрий Кириченко (свыше 80 кг).

«У женщин в весовой категории до 49 килограммов вызывается Светлана Игуменова, а дополнительно — Регина Сахаутдинова, — продолжил специалист. — В категории до 57 килограммов выступят Татьяна Кудашова, Екатерина Ким и дополнительно — Дарья Минина, в категории до 67 килограммов — Полина Хан и дополнительно — Юлия Турутина, а в тяжелой весовой категории (свыше 67 кг) — Ольга Иванова, Карина Жданова и дополнительно — Ольга Музычко».

«Поскольку соревнование проходит в России, то перед нашей командой стоит задача выступить успешно. Но самое главное — набор рейтинговых баллов к Олимпийским играм 2020 года. Тренировочный сбор начнется 19 июля в Бронницах и пройдет до 2 августа», — заключил Иванов.