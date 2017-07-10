Нуньес объяснила причину срыва поединка с Валентиной Шевченко

«Все хотят услышать мое объяснение… — написала Аманда у себя в твиттере. — У меня хронический синусит. Мне удавалось бороться с ним прежде, но в этот раз это не сработало. Во время сгонки веса я не могла вздохнуть, и чувствовала, что у меня проблемы с давлением в пазухах. Я не чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы рискнуть выходить на бой с таким давлением. Я была доставлена в больницу после взвешивания. Они проверили мою кровь и уровень обезвоживания и допустили меня к бою на основании этих проверок. Спустя день я вернулась туда, мне сделали компьютерную томографию и нашли наросты в пазухах. Мне прописали антибиотики. Я никогда не снималась с боев прежде. Извиняюсь перед всеми моими поклонниками, которые пришли, чтобы увидеть меня. Бой будет назначен заново. Я все еще хочу этот бой и этого противника. Спасибо.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://t.co/BjjMXSeYnk">pic.twitter.com/BjjMXSeYnk</a></p>— Amanda Nunes (@Amanda_Leoa) <a href="https://twitter.com/Amanda_Leoa/status/884135830087979013">9 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>