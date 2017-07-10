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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30337010/
10 июля 2017, 12:33 | Летние: Единоборства | PROСПОРТ - Казахстан

Нуньес объяснила причину срыва поединка с Валентиной Шевченко

Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес объяснила причину отказа драться на UFC 213 против Валентины Шевченко. По словам Нуньес, виной всему хронический синусит.

«Все хотят услышать мое объяснение… — написала Аманда у себя в твиттере. — У меня хронический синусит. Мне удавалось бороться с ним прежде, но в этот раз это не сработало. Во время сгонки веса я не могла вздохнуть, и чувствовала, что у меня проблемы с давлением в пазухах. Я не чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы рискнуть выходить на бой с таким давлением. Я была доставлена в больницу после взвешивания. Они проверили мою кровь и уровень обезвоживания и допустили меня к бою на основании этих проверок. Спустя день я вернулась туда, мне сделали компьютерную томографию и нашли наросты в пазухах. Мне прописали антибиотики. Я никогда не снималась с боев прежде. Извиняюсь перед всеми моими поклонниками, которые пришли, чтобы увидеть меня. Бой будет назначен заново. Я все еще хочу этот бой и этого противника. Спасибо.
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