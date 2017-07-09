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9 июля 2017, 22:45 | Летние: Единоборства | ТАСС

Японский боец Исии не получил тяжелых повреждений в бою с россиянином Штырковым

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Японский боец смешанного стиля, олимпийский чемпион 2008 года по дзюдо Сатоси Исии не получил тяжелых повреждений в поединке с россиянином Иваном Штырковым, ему не потребовалась госпитализация. Об этом Исии заявил ТАСС.

В трехраундовом поединке супертяжелой весовой категории в Екатеринбурге Исии проиграл Штыркову техническим нокаутом во втором раунде. Во втором раунде японец оказался на полу после сильного удара, после добивания судья остановил поединок.

«Со мной все в порядке. Помощь врачей не нужна», — сказал Исии.

В послужном списке 28-летнего Штыркова теперь 11 побед (девять досрочно) и ни одного поражения. 30-летний Исии потерпел восьмое поражение при 15 победах (семь досрочно), одной ничьей.
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