Российский боец Штырков выиграл у олимпийского чемпиона японца Исии
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков выиграл у олимпийского чемпиона 2008 года по дзюдо японца Сатоси Исии техническим нокаутом во втором раунде. Трехраундовый поединок супертяжелой весовой категории (свыше 93 кг) прошел в Екатеринбурге.
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Во втором раунде японец оказался на полу после сильного удара, после добивания судья остановил поединок.
В послужном списке 28-летнего Штыркова теперь 11 побед (девять досрочно) и ни одного поражения. В активе россиянина есть победы над бразильцем Антонио Силвой и американцем Джеффом Монсоном.
30-летний Исии потерпел восьмое поражение при 15 победах (семь досрочно), одной ничьей. С декабря 2009 года он выступает в смешанных единоборствах. В 2011 году встречался с россиянином Федором Емельяненко и проиграл нокаутом в первом раунде.
Главным событием турнира станет бой за титул «суперчемпиона» мира по версии WBA в весе до 90,71 кг между россиянином Денисом Лебедевым и австралийцем Марком Флэнаганом.
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