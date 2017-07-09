Нуньес отказалась от боя с Шевченко из-за обострения хронического синусита

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Как заявила Нуньес, ей было трудно дышать ещё на процедуре взвешивания.

За несколько часов до боя Нуньес была госпитализирована. Причина госпитализации ранее не раскрывалась. Таким образом, поединок с Шевченко был отменён, а главным событием турнира UFC 213 стал бой за звание временного чемпиона в среднем весе между Йоэлем Ромеро и Робертом Уиттакером.