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9 июля 2017, 21:34 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Нуньес отказалась от боя с Шевченко из-за обострения хронического синусита

Действующая чемпионка UFC в женском легчайшем весе Аманда Нуньес заявила, что отказаться от боя с киргизкой Валентиной Швеченко на турнире UFC 213 её заставило обострение хронического синусита (воспаление слизистой оболочки одной или нескольких пазух носа), сообщает TMZ.

Действующая чемпионка UFC в женском легчайшем весе <span class=error>Аманда</span> <span class=error>Нуньес</span> заявила что отказаться от боя с киргизкой Валентиной <span class=error>Швеченко</span> на турнире UFC 213 её заставило обострение хронического <span class=error>синусита</span> (воспаление слизистой оболочки одной или нескольких пазух носа) сообщает TMZ. Увеличить
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Как заявила Нуньес, ей было трудно дышать ещё на процедуре взвешивания.

За несколько часов до боя Нуньес была госпитализирована. Причина госпитализации ранее не раскрывалась. Таким образом, поединок с Шевченко был отменён, а главным событием турнира UFC 213 стал бой за звание временного чемпиона в среднем весе между Йоэлем Ромеро и Робертом Уиттакером.
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков выиграл у олимпийского чемпиона 2008 года по дзюдо японца Сатоси Исии техническим нокаутом во втором раунде. Трехраундовый поединок супертяжелой весовой категории (свыше 93 кг) прошел в Екатеринбурге.
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