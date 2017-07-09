В UFC разгорелся судейский скандал после боя Фабрисио Вердума
Экс-чемпион UFC в тяжелом весе бразилец Фабрисио Вердум раздельным решением судей проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире UFC 213 в Лас-Вегасе, передает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Это был третий поединок между ними. До сегодняшнего дня в противостоянии была ничья (1:1), и эта встреча должен был выявить победителя трилогии.
В первом и втором раунде бойцам не удалось запомниться успешными атаками, но все изменилось в третьем отрезке, когда Вердум отправил соперника в нокдаун ударом колена в голову, а затем записал в свой актив тэйкдаун (перевод в партер).
В итоге один судья поставил ничью, а еще двое отдали победу Овериму — 28−28, 29−28 и 29−28. Зал встретил объявление результатов свистом, а гул продолжился и во время интервью голландца, ставшего чемпионом UFC.
Это поражение стало седьмым в карьере 39-летнего Вердума. На счету бразильца 21 победа в смешанных единоборствах — шесть нокаутом и 10 удушающими приемами.
37-летний Оверим одержал 43-ю победу в карьере (19 нокаутом, 19 удушающими приемами и пять решением) — также в его пассиве 17 поражений.
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