Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30329528/
9 июля 2017, 15:18 | Летние: Единоборства | Vesti.kz

В UFC разгорелся судейский скандал после боя Фабрисио Вердума

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе бразилец Фабрисио Вердум раздельным решением судей проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире UFC 213 в Лас-Вегасе, передает корреспондент Vesti.kz.

Он отправил соперника в нокдаун но не получил победу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Это был третий поединок между ними. До сегодняшнего дня в противостоянии была ничья (1:1), и эта встреча должен был выявить победителя трилогии.

В первом и втором раунде бойцам не удалось запомниться успешными атаками, но все изменилось в третьем отрезке, когда Вердум отправил соперника в нокдаун ударом колена в голову, а затем записал в свой актив тэйкдаун (перевод в партер).

В итоге один судья поставил ничью, а еще двое отдали победу Овериму — 28−28, 29−28 и 29−28. Зал встретил объявление результатов свистом, а гул продолжился и во время интервью голландца, ставшего чемпионом UFC.

Это поражение стало седьмым в карьере 39-летнего Вердума. На счету бразильца 21 победа в смешанных единоборствах — шесть нокаутом и 10 удушающими приемами.

37-летний Оверим одержал 43-ю победу в карьере (19 нокаутом, 19 удушающими приемами и пять решением) — также в его пассиве 17 поражений.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Главный бой турнира UFC 213 отменен после госпитализации чемпионки Нуньес

Главный бой турнира UFC 213 отменен после госпитализации чемпионки Нуньес

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Чемпионка женской легчайшей весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильянка Аманда Нуньес из-за болезни госпитализирована в преддверии боя против перуанки Валентины Шевченко, поединок отменен. Об этом сообщает портал Mmajunkie со ссылкой на президента организации Дэйна Уайта.
Еще 7 новостей  Все новости
9 июля

Румыния из-за опасений по поводу пустых кресел перенесла матч с Казахстаном на маленький стадион

Удачи "Кайрату, а "Атлантасу" остается мечтать о таких игроках и бюджете - литовский журналист

В UFC разгорелся судейский скандал после боя Фабрисио Вердума