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9 июля 2017, 8:42 | Летние: Единоборства | ТАСС

Российский боец Олейник победил американца Брауна на турнире UFC 213

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник победил американца Трэвиса Брауна на турнире UFC 213, который проходит в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

40-летний россиянин одержал победу во втором раунде удушающим приемом. Увеличить
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40-летний россиянин одержал победу во втором раунде удушающим приемом.

Всего в смешанных единоборствах россиянин провел 63 боя (52 победы (47 досрочно), 10 поражений, одна ничья).
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Главный бой турнира UFC 213 отменен после госпитализации чемпионки Нуньес

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Чемпионка женской легчайшей весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильянка Аманда Нуньес из-за болезни госпитализирована в преддверии боя против перуанки Валентины Шевченко, поединок отменен. Об этом сообщает портал Mmajunkie со ссылкой на президента организации Дэйна Уайта.
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