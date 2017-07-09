Российский боец Олейник победил американца Брауна на турнире UFC 213
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник победил американца Трэвиса Брауна на турнире UFC 213, который проходит в
Лас-Вегасе (штат Невада, США).
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40-летний россиянин одержал победу во втором раунде удушающим приемом.
Всего в смешанных единоборствах россиянин провел 63 боя (52 победы (47 досрочно), 10 поражений, одна ничья).
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