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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30327020/
8 июля 2017, 23:51 | Летние: Единоборства | ТАСС

Главный бой турнира UFC 213 отменен после госпитализации чемпионки Нуньес

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Чемпионка женской легчайшей весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильянка Аманда Нуньес из-за болезни госпитализирована в преддверии боя против перуанки Валентины Шевченко, поединок отменен. Об этом сообщает портал Mmajunkie со ссылкой на президента организации Дэйна Уайта.

Бразильянка <span class=error>Аманда</span> <span class=error>Нуньес</span> должна была встретиться с перуанкой Валентиной <span class=error>Шевченко</span>. Увеличить
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В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 213, главным боем которого должна была стать встреча чемпионки Нуньес и Шевченко за титул в женской легчайшей весовой категории.

Спортсменки ранее уже встречались в октагоне. В марте 2016 года Нуньес одержала победу над Шевченко решением судей по итогам трехраундового боя.

Таким образом, в главном поединке вечера сойдутся кубинец Йоэль Ромеро и австралиец Роберт Уиттакер в бою за временный титул чемпиона UFC в среднем весе.

Нуньес стала чемпионкой в июле 2016 года, победив удушающим приемом в первом раунде американку Мишу Тейт. В декабре 2016 года она провела первую защиту титула против американки Ронды Раузи, нокаутировав ее за 48 секунд. Всего она провела 18 боев в смешанных единоборствах, одержав 14 побед (13 досрочно) и потерпев 4 поражения. В активе Шевченко 16 боев в ММА, в которых она 14 раз выигрывала (10 досрочно) и 2 раза проиграла.
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