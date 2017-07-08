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8 июля 2017, 18:00 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Гэтж бросил вызов Фергюсону

Боец UFC Джастин Гэтж, нокаутировавший минувшей ночью Майкла Джонсона, заявил, что в следующем бою хотел бы встретиться с Тони Фергюсоном.

«Тони наверное скажет, что я не заслужил встречи с ним. Но он проиграл Джонсону, а я только что разобрался с ним, так что посмотрим, как он будет выглядеть при таких словах.

Макгрегора сейчас здесь нет, так что в целом я готов бороться с любым противником, который приблизит меня к титулу временного чемпиона. После того как я завоюю его, я буду настаивать на встрече с Конором, — приводит слова Гэтжа MMAJunkie.
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