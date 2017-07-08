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8 июля 2017, 15:59 | Летние: Единоборства | Вести.Ru

Prime Selection-2017. Финал турнира примет столица Кубани

Решающие схватки крупнейшего международного турнира по смешанным единоборствам Prime Selection-2017 состоятся 18 августа в Краснодаре. Традиционное международное состязание с участием сильнейших бойцов года выявит чемпионов в семи весовых категориях.

Решающие схватки крупнейшего международного турнира по смешанным единоборствам Prime Selection-2017 состоятся 18 августа в Краснодаре. Традиционное международное состязание с участием сильнейших бойцов года выявит чемпионов в семи весовых категориях. Увеличить
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По словам промоутера турнира Алексея Яценко, «очень выросла конкуренция во всех весовых категориях по сравнению с прошлогодним турниров»: «Соревнования проводим уже третий раз, и с каждым годом растет количество заявок из различных регионов нашей страны и соседних государств».

В финале PrimeSelection-2017 в категории до 61 кг будет участвовать представитель Казахстана Нурберген Шарипов, который встретится с Асланбеком Каровым из Нальчика. К слову, из столицы Кабардино-Балкарии до решающих схваток дошли еще три бойца — Аслан Шогов (вес до 66 кг), Марат Тохтамышев (до 70 кг) и Имран Кауфов (до 77 кг).

«Основная идея проекта в том, что в ходе соревнований мы выявляем перспективным спортсменов, — сказал Яценко. — Победители Prime Selection-2017 помимо чемпионского пояса и приличного денежного вознаграждения, получат контракт и отличную возможность в дальнейшем продолжать карьеру на профессиональном ринге».

Все финалисты турнира Prime Selection-2017: категория до 57 кг — Хамзат Джабраилов — Бислан Шехетль, до 61 кг — Шарипов — Каров, до 66 кг — Махочи Сагитов — Шогов, до 70 кг — Магомед Мамаев — Тохтамышев, до 77 кг — Юнус Ахмедов — Кауфов, до 84 кг — Ибрагим Магомедов — Евгений Беляев, до 100 кг — Адам Богатырев — Сослан Джабиев.
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