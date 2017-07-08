Расул Мирзаев: В прошлом поединке я слишком много на себя взял
Российский боец провел
мастер-класс, где рассказал о подготовке к поединку с канадцем Джошем Хиллом, рыбьем жире натощак и женском ММА.
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Свой следующий поединок, после более чем полугодичного перерыва
ОШИБКИ ПРОШЛОГО И ПЛАНЫ НА ХИЛЛА.
— Знаю, что мой соперник хочет стать звездой в России. Но просто он не думал, что попадет на меня. Мне сделали интересное предложение относительного этого боя, и сейчас я спускаюсь в категорию 61 кг. Уже гоняю вес, и готовлюсь забрать пояс в этой категории. Своего прошлого соперника я не изучил достаточно (16 ноября прошлого года Мирзаев проиграл Левану Макашвили — «СЭ»), он был для меня темной лошадкой. У меня было всего две недели на подготовку, я просто слишком много на себя взял. Были у меня и другие ошибки, буду стараться их больше не допускать, чтобы не разочаровывать своих поклонников. Многие знают, что меня часто засуживали, и даже когда я отправлял соперника в нокдаун, бой продолжали и все делали, чтобы затянуть до конца. Я сделал выводы и теперь всегда стараюсь закончить поединок досрочно. Никогда
РЫБИЙ ЖИР И ИЗОТОНИК.
Особых секретов питания у меня нет. Советую каждый день пить рыбий жир на голодный желудок. Есть дорогие и хорошие витамины, комплекс. Кому надо, денег не пожалеют. А еще изотоник. Помню, был у меня момент, когда за пять дней до боя сильно отравился, и доктор посоветовал пить изотоник — успел не только встать на ноги и полностью восстановиться, но и согнать шесть килограмм. Это просто и эффективно. Когда я выступал, пил это все, а еще много воды — хотя бы литра три. Пейте до или после тренировки, это поддерживает организм. Популяция ММА растет, сейчас люди активно интересуются питанием, диетологией. У американцев, конечно, лучше развита фармакология.
ПРО
Есть много бойцов, у которых нет возможностей выйти в массы. Когда у меня была цель, мне в жизни попались люди, с которыми мне просто фартануло. Они мне стали как семья, у меня есть чуйка на людей, с их помощью я стал расти. И сейчас хочу помогать молодежи, которая хочет
О НУРМАГОМЕДОВЕ.
Постараюсь выступить в двух весах и выиграть два пояса Fight Nights. Буду радовать публику, пока могу. Из Eagles MMA я ушел, сейчас я сам по себе. Выступаю в Fight Nights. С Хабибом Нурмагомедовым мы на данный момент не общаемся. Почему — не отвечу. У него есть свои причины, у меня свои. Я стараюсь делать свою работу, и все. У меня практика большая, с 2005 года ходил в разные залы, занимался. Но нашел себя только у своего тренера. Три года у него не занимался, потерял ту базу, которая была. В итоге вернулся, мы с тренером в работе возвращаемся к старому, тому, что было еще когда я был никем и ничем. И сейчас понимаю, что лучше у меня тренера не было и не будет.
ПРО ДАЛЬНЕЙШУЮ КАРЬЕРУ.
Что будет после карьеры, пока не планирую. Мы возводим миллионы гор, которые завтра же рушатся. Сейчас цель — чемпионские пояса в двух весах. Хоть проиграю, хоть выиграю, буду все равно выходить в рейдж, выступать и радовать публику. А так я бы хотел помогать молодежи, тренировать. Есть таланты, у которых нет возможностей, и нужно их искать. Они могут быть в любом месте. У меня такого в юности не было, рад, что появляются люди, которые занимаются поиском талантов. Если у вас есть возможность помочь, делайте это. Москва сейчас такой город, где добра мало. И вы будете сами кайфовать, сделав
О КИНДУЛЯХ.
Как борцу прийти в ММА? Все зависит от тебя, от выбора тренера. Но на самом деле главное — желание. Ты можешь учиться, просто смотря видео в интернете. Я в прошлом был чистый борец. Когда впервые с другом встал в спарринг, он ногой махнул — думаю, что он, дурак что ли, ногами машет?! Был такой шок. Мой совет: как можно больше выступать по любителям. Не хочу преувеличивать, но моя практика в том, что я соревновался постоянно. На первом своем турнире я получил таких киндулей! Был рамадан, Ногинск, год 2006-й. От души получил от чемпиона России по кикбоксингу. ногами машет?! Но я тогда горел этим, не бросал выступления. Стал полностью себя отдавать. Я только в 20 лет начал заниматься рукопашным боем.
КТО НЕ ПАДАЕТ, ТОТ НЕ ПОДНИМАЕТСЯ.
У меня была такая грань, когда я понял, что не расту. Выступал еще по любителям, в одном зале с кем работал — постоянно
ЖЕНСКИЙ ММА.
Как я отношусь к женскому ММА — провокационный вопрос! Считаю… Кухня не кухня — это понятно. Но я не тот человек, который может тебе говорить: «Иди на кухню». Считаю, что каждый выбирает то, что хочет. Мы живем один раз, и если человек выбрал, почему бы ему не идти к этому всему.
ПОЧЕМУ НЕ ПОПАЛ В UFC?
На самом деле я об этом часто думаю: почему я не попал в UFC? Я ведь был первым кавказцем, которого подписал Bellator. Не знаю, как объяснить… Я был бы рад показать себя там, и сделал бы все, чтобы привезти пояс сюда. Мне уже 31 год, но если будет такая возможность. А потенциал — бешеный, вы не представляете, сколько во мне огня! Я сам до конца этого не понимаю.
СЕКРЕТ УСПЕХА.
Когда вам будут говорить, что вы этого не добьетесь, поверьте — именно тогда вы всего и добьетесь. Самое важное — слушаться тренера. Дисциплина. Вот говорят, что я живу в свое удовольствие — да, это именно так. У каждого бывают ошибки, все мы падаем и поднимаемся. Но нужна дисциплина, надо слушаться тренера. Ведь если будешь ходить
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