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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30323758/
8 июля 2017, 13:19 | Летние: Единоборства | Спорт-Экспресс

Расул Мирзаев: В прошлом поединке я слишком много на себя взял

Российский боец провел мастер-класс, где рассказал о подготовке к поединку с канадцем Джошем Хиллом, рыбьем жире натощак и женском ММА.

Российский боец — о подготовке к бою с <span class=error>Хиллом</span> рыбьем жире натощак и женском <span class=error>ММА</span>. Увеличить
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Свой следующий поединок, после более чем полугодичного перерыва из-за печальных обстоятельств, известный российский боец Расул Мирзаев проведет 13 августа в Сочи в рамках шоу Fight Nights Global. В декабре 31-летний спортсмен попал в больницу после нападения неизвестных, но уже восстановился и готов вновь выйти в рейдж и проявить себя. Его соперником станет канадский боец Джош Хилл (15−2). На этой неделе Мирзаев провел мастер-класс для молодых бойцов-любителей по приглашению промоушна Fighting way, после которого поделился с перспективными ребятами, которые только хотят для себя открыть мир профессионального ММА, секретами своей подготовки. Обсуждения начали с планов самого Расула, который сейчас уже вовсю готовится к бою. Боец по-свойски обращался к молодым коллегам на ты, многие приветствовали Мирзаева «салам алейкум».

ОШИБКИ ПРОШЛОГО И ПЛАНЫ НА ХИЛЛА.

— Знаю, что мой соперник хочет стать звездой в России. Но просто он не думал, что попадет на меня. Мне сделали интересное предложение относительного этого боя, и сейчас я спускаюсь в категорию 61 кг. Уже гоняю вес, и готовлюсь забрать пояс в этой категории. Своего прошлого соперника я не изучил достаточно (16 ноября прошлого года Мирзаев проиграл Левану Макашвили — «СЭ»), он был для меня темной лошадкой. У меня было всего две недели на подготовку, я просто слишком много на себя взял. Были у меня и другие ошибки, буду стараться их больше не допускать, чтобы не разочаровывать своих поклонников. Многие знают, что меня часто засуживали, и даже когда я отправлял соперника в нокдаун, бой продолжали и все делали, чтобы затянуть до конца. Я сделал выводы и теперь всегда стараюсь закончить поединок досрочно. Никогда что-то конкретное не планирую, в нашем виде спорта нельзя планировать, это обычно происходит на ринге само собой. То, что дает тренер, то и получается. Просто нужно работать, тренироваться и заранее изучать соперника.

РЫБИЙ ЖИР И ИЗОТОНИК.

Особых секретов питания у меня нет. Советую каждый день пить рыбий жир на голодный желудок. Есть дорогие и хорошие витамины, комплекс. Кому надо, денег не пожалеют. А еще изотоник. Помню, был у меня момент, когда за пять дней до боя сильно отравился, и доктор посоветовал пить изотоник — успел не только встать на ноги и полностью восстановиться, но и согнать шесть килограмм. Это просто и эффективно. Когда я выступал, пил это все, а еще много воды — хотя бы литра три. Пейте до или после тренировки, это поддерживает организм. Популяция ММА растет, сейчас люди активно интересуются питанием, диетологией. У американцев, конечно, лучше развита фармакология.

ПРО МАСТЕР-КЛАССЫ.

Есть много бойцов, у которых нет возможностей выйти в массы. Когда у меня была цель, мне в жизни попались люди, с которыми мне просто фартануло. Они мне стали как семья, у меня есть чуйка на людей, с их помощью я стал расти. И сейчас хочу помогать молодежи, которая хочет чего-то в единоборствах добиться, чтобы они занимались и развивались. Я это делаю, делюсь мастерством, потому что я сам по себе такой человек. Некоторые пытаются скрыть какие-то свои секреты, а я вижу, что пацанам надо это дать, чтобы они понимали, куда идти. Будет еще раз такая возможность — постараюсь, чтобы людей на мастер-классах было больше. У меня есть желание открыть свой зал, и как только появится возможность, я это сделаю. Я думал о своей школе единоборств, но пока рано, пока я настроен на свою спортивную карьеру, и здоровье позволяет.

О НУРМАГОМЕДОВЕ.

Постараюсь выступить в двух весах и выиграть два пояса Fight Nights. Буду радовать публику, пока могу. Из Eagles MMA я ушел, сейчас я сам по себе. Выступаю в Fight Nights. С Хабибом Нурмагомедовым мы на данный момент не общаемся. Почему — не отвечу. У него есть свои причины, у меня свои. Я стараюсь делать свою работу, и все. У меня практика большая, с 2005 года ходил в разные залы, занимался. Но нашел себя только у своего тренера. Три года у него не занимался, потерял ту базу, которая была. В итоге вернулся, мы с тренером в работе возвращаемся к старому, тому, что было еще когда я был никем и ничем. И сейчас понимаю, что лучше у меня тренера не было и не будет.

ПРО ДАЛЬНЕЙШУЮ КАРЬЕРУ.

Что будет после карьеры, пока не планирую. Мы возводим миллионы гор, которые завтра же рушатся. Сейчас цель — чемпионские пояса в двух весах. Хоть проиграю, хоть выиграю, буду все равно выходить в рейдж, выступать и радовать публику. А так я бы хотел помогать молодежи, тренировать. Есть таланты, у которых нет возможностей, и нужно их искать. Они могут быть в любом месте. У меня такого в юности не было, рад, что появляются люди, которые занимаются поиском талантов. Если у вас есть возможность помочь, делайте это. Москва сейчас такой город, где добра мало. И вы будете сами кайфовать, сделав кому-то добро.

О КИНДУЛЯХ.

Как борцу прийти в ММА? Все зависит от тебя, от выбора тренера. Но на самом деле главное — желание. Ты можешь учиться, просто смотря видео в интернете. Я в прошлом был чистый борец. Когда впервые с другом встал в спарринг, он ногой махнул — думаю, что он, дурак что ли, ногами машет?! Был такой шок. Мой совет: как можно больше выступать по любителям. Не хочу преувеличивать, но моя практика в том, что я соревновался постоянно. На первом своем турнире я получил таких киндулей! Был рамадан, Ногинск, год 2006-й. От души получил от чемпиона России по кикбоксингу. ногами машет?! Но я тогда горел этим, не бросал выступления. Стал полностью себя отдавать. Я только в 20 лет начал заниматься рукопашным боем.

КТО НЕ ПАДАЕТ, ТОТ НЕ ПОДНИМАЕТСЯ.

У меня была такая грань, когда я понял, что не расту. Выступал еще по любителям, в одном зале с кем работал — постоянно кого-то «сажал», понимал, что нет роста. Искал что-то лучшее, чтобы вырасти. И ты должен сам искать. Не хочу ничего советовать, но чтобы расти, нужно открывать для себя какие-то новые возможности. Сейчас много залов, выбор есть. Чтобы расти, нужно выступать, получать удовольствие. Каждый бой — это маленький рост. У нас бывало так, что мы в день по пять боев делали. Это трудно на самом деле, но от этого рост идет, сам не замечаешь, как растешь. Просто выступай как можно больше. Проигрывал? Кто не падает, тот не поднимается, братишка.

ЖЕНСКИЙ ММА.

Как я отношусь к женскому ММА — провокационный вопрос! Считаю… Кухня не кухня — это понятно. Но я не тот человек, который может тебе говорить: «Иди на кухню». Считаю, что каждый выбирает то, что хочет. Мы живем один раз, и если человек выбрал, почему бы ему не идти к этому всему.

ПОЧЕМУ НЕ ПОПАЛ В UFC?

На самом деле я об этом часто думаю: почему я не попал в UFC? Я ведь был первым кавказцем, которого подписал Bellator. Не знаю, как объяснить… Я был бы рад показать себя там, и сделал бы все, чтобы привезти пояс сюда. Мне уже 31 год, но если будет такая возможность. А потенциал — бешеный, вы не представляете, сколько во мне огня! Я сам до конца этого не понимаю.

СЕКРЕТ УСПЕХА.

Когда вам будут говорить, что вы этого не добьетесь, поверьте — именно тогда вы всего и добьетесь. Самое важное — слушаться тренера. Дисциплина. Вот говорят, что я живу в свое удовольствие — да, это именно так. У каждого бывают ошибки, все мы падаем и поднимаемся. Но нужна дисциплина, надо слушаться тренера. Ведь если будешь ходить вправо-влево, точно ничего не добьешься.
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