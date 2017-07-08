Почему важно увидеть поединки Шевченко и Олейника
8 июля в
Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 213, в котором примут участие Валентина Шевченко и Алексей Олейник.
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РЕВАНШ ДЛЯ ВАЛЕНТИНЫ.
Валентина Шевченко, представляющая Киргизию, подошла к
И именно в том, что бойцам предстоит максимально провести пять пятиминуток в клетке многие и называют решающим фактором. Причем, в пользу Шевченко, которая физически выглядит более выносливой. Она же, как можно ожидать, будет если не более резкой и агрессивной, то как минимум разнообразной в стойке. А вот партер — в большей степени стихия Нуньес, обладательницы черного пояса по
Пожалуй, фаворитом поединка
— Я готова к пяти раундам, — отвечает скептикам Нуньес. — Валентина продолжает говорить о моих кондициях, выносливости, но я готова. Мне нужно будет доказать это в субботу, я это сделаю, и все вопросы будут сняты. Я буду пытаться завершить бой досрочно, неважно, в первом раунде, втором, третьем, четвертом, пятом… Я готова к этому. Мои мечты осуществились, и я просто наслаждаюсь каждым днем. Я снова вернулась в
Если вдруг с вариантом досрочной победы не получится, бразильянка не расстроится.
Валентина подчеркивает, что важность боя для нее двойная —
— Я разносторонний боец, и буду использовать все навыки, которые у меня есть. Дело не только в ударной технике, грэпплинге или борьбе. Я сделаю все, что нужно для победы. Я готова как никто другой не только физически, но и психологически, что еще более важно, и в эту субботу я продемонстрирую все навыки, которые у меня есть. Я оставлю свое сердце в октагоне и заберу пояс. Пять раундов для меня не проблема, я люблю затяжные поединки, но в то же время я буду пытаться завершить бой как можно быстрее. Победителем может быть только один, и для меня есть только один приемлемый результат.
Сама Шевченко также настроена на досрочную победу.
— Нуньес больше меня, но я знаю, что она гоняет много веса. Мне ничего не приходится гонять, я прямо сейчас вешу 61 кг. Разница в весе будет, но когда я тренируюсь и делаю всю эту тяжелую работу, я чувствую себя сильной. Мне не приходится думать о сгонке или о том, что нужно ограничивать себя в еде, я могу на 100% сосредоточиться на подготовке. Чувствую себя очень здоровой. Конечно, мне приходится приспосабливаться к длине их конечностей, но я всегда дралась с более высокими и крупными девушками, так что я все сделаю как надо.
В карьере бразильской спортсменки 14 побед и 4 поражения, но в UFC она проиграла лишь однажды, это был сентябрь 2014 года. С тех пор победная серия продолжается уже пять боев кряду. В послужном списке Шевченко 14 побед и 2 поражения, последнее было как раз от бразильянки в прошлом году.
ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ АЛЕКСЕЯ.
Свои три последние поединка Трэвис Браун проиграл. Но для российского бойца украинского происхождения Алексея Олейника эти цифры мало что значат — ему предстоит сразиться с серьезнейшим соперником, который исповедует нокаутерский стиль. Сам же Олейник больше привык, когда соперники проигрывают, сдавшись. Эта разница спортивных темпераментов и будет придавать особый интересный оттенок поединку в тяжелом весе.
Чтобы завладеть преимуществом, российскому бойцу нужно будет как можно быстрее постараться перевести бой в партер, где он чувствует себя гораздо комфортнее. Однако это будет нелегкой задачей с учетом того, что с тейкдаунами к Брауну просто так не подойдешь. Да и в целом подходить к сопернику с Гавай с опущенными руками слишком близко не стоит — ударная мощность его способна потрясти, а в случае развития серии — и отправить в нокаут. На его стороне и габариты — рост, длина рук, поэтому вероятно, что он захочет действовать в стойке и будет держать Олейника на расстоянии.
Однако при этом у 40-летнего россиянина в три раза больше опыта, чем у его 34-летнего соперника. Перед боем в активе Олейника 51 победа и 10 поражений. У Брауна 18 побед, 14 из которых нокаутом, а также шесть поражений.
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