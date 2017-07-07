Александр Бутенко сразится с Китом Джонсоном на турнире M-1 Challenge 82
Экс-чемпион M-1 Challenge Александр Бутенко (43−12−3) проведёт свой следующий поединок против чемпиона Titan FC Кита Джонсона (12−3) из США.
Встреча этих спортсменов состоится в рамках турнира M-1 Challenge 82, запланированного на 5 августа в Хельсинки (Финляндия).
«Скорее всего, этот бой не будет проходить в обмене ударами, ибо множеством боев, оба оппонента показали высочайший класс по ведению боя в партере. Александр в последнее время предпочитает силовую манеру перевода в партере с последующим контролем и добиванием противника, Кит же работает в классической манере мастера бразильского
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