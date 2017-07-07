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7 июля 2017, 11:04 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Александр Бутенко сразится с Китом Джонсоном на турнире M-1 Challenge 82

Экс-чемпион M-1 Challenge Александр Бутенко (43−12−3) проведёт свой следующий поединок против чемпиона Titan FC Кита Джонсона (12−3) из США.

Встреча этих спортсменов состоится в рамках турнира M-1 Challenge 82, запланированного на 5 августа в Хельсинки (Финляндия).

«Скорее всего, этот бой не будет проходить в обмене ударами, ибо множеством боев, оба оппонента показали высочайший класс по ведению боя в партере. Александр в последнее время предпочитает силовую манеру перевода в партере с последующим контролем и добиванием противника, Кит же работает в классической манере мастера бразильского джиу-джитсу и ставит множество капканов оппоненту, перемежая эти атаки со сменой и улучшением собственной позиции. Чье мастерство окажется в итоге лучше — покажет предстоящий бой», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.
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