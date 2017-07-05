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5 июля 2017, 15:58 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Терехов: Сборная России по тхэквондо должна завоевать не менее 4 лицензий на ОИ-2020

МОСКВА, 5 июл — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Сборная России по тхэквондо должна завоевать не менее четырех олимпийских лицензий на Игры 2020 года в Токио, заявил президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов.

Сборная России по тхэквондо завоевала семь медалей (одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые) на чемпионате мира-2017, который прошел с 24 по 30 июня в южнокорейском Муджу.

«Мы ставим задачу завоевать не менее четырех олимпийских лицензий. Нам надо расширять конкуренцию внутри сборной. Нынешний сезон показал, что конкуренция у нас возросла», — сказал Терехов журналистам.

По словам главного тренера сборной Вадима Иванова, для повышения конкуренции изменена система подготовки национальной команды.

«В предыдущем олимпийском цикле была проведена большая работа по повышению конкуренции внутри страны, мы изменили систему подготовки. В каждой весовой категории у мужчин у нас попадают 2−3 спортсмена в серию Гран-при. Для того чтобы спортсмен попадал на Олимпиаду, он должен входить в топ-6 мира. Есть определенная классификация с начислением баллов по итогам турниров. 6−7 стартов в году спортсмен должен держаться в обойме», — отметил Иванов.
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