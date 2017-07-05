Терехов: Сборная России по тхэквондо должна завоевать не менее 4 лицензий на ОИ-2020

Сборная России по тхэквондо завоевала семь медалей (одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые) на чемпионате мира-2017, который прошел с 24 по 30 июня в южнокорейском Муджу.

«Мы ставим задачу завоевать не менее четырех олимпийских лицензий. Нам надо расширять конкуренцию внутри сборной. Нынешний сезон показал, что конкуренция у нас возросла», — сказал Терехов журналистам.

По словам главного тренера сборной Вадима Иванова, для повышения конкуренции изменена система подготовки национальной команды.