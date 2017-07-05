Храмцов назвал ожидаемой свою победу на чемпионате мира по тхэквондо

В июне сборная России по тхэквондо завоевала семь медалей на чемпионате мира в Южной Корее — одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые. В финале весовой категории до 74 кг Храмцов победил представителя Узбекистана Никиту Рафаловича.

«Я готовился к этому старту, причем еще до чемпионата России. Мы тогда провели с тренером сбор, чтобы проверить, как потом будет проходить адаптация к условиям чемпионата мира. И результат на чемпионате мира получился ожидаемым для меня», — сказал Храмцов журналистам.

«Максим в прошлом году отбирался на чемпионат Европы, но не попал. И на чемпионате мира он отыгрался за тот турнир (пропущенный чемпионат Европы)», — отметил главный тренер сборной Вадим Иванов.